2026. január 14., szerda, Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd, jó ismerős,
a sepsiszentgyörgyi
PÉTER IMRE,
az ISAMA volt alkalmazottja
életének 72. évében 2026. január 11-én elhunyt.
Temetése január 14-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, melegszívű rokon, jó szomszéd, barát és ismerős, az erdőszentgyörgyi születésű
LŐRINCZI GIZELLA
életének 91., özvegységének 9. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Élete a munka, a szorgalom és az övéiért való ön­feláldozás volt.
Drága halottunkat 2026. január 14-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsikőröspataki katolikus temetőben református szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, jó barát és ismerős,
RAB ISTVÁN
életének 66. évében 
2026. január 11-én elhunyt.
Drága halottunkat január 15-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi református vártemplom temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FRIED ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Szerettei
Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ­KOVÁCS ERZSÉBETRE
(szül. KRISTÁLY)
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.
Szerettei
Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az árkosi
NAGY LÁSZLÓ ALFRÉDRE halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
Magyar olimpiai értékekről
2026-ot olimpiai emlékévvé nyilvánította a Magyar Olimpiai Bizottság. Ennek részeként Sepsiszentgyörgyre érkezik Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok vívó, a MOB sportdiplomáciai tanácsadója, illetve Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, akik ma 17 órától a Székely Nemzeti Múzeumban közönségtalálkozón beszélnek elsősorban a magyar olimpiai értékekről és hagyományokról.
