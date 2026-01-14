Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd, jó ismerős,
a sepsiszentgyörgyi
PÉTER IMRE,
az ISAMA volt alkalmazottja
életének 72. évében 2026. január 11-én elhunyt.
Temetése január 14-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336081
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, melegszívű rokon, jó szomszéd, barát és ismerős, az erdőszentgyörgyi születésű
LŐRINCZI GIZELLA
életének 91., özvegységének 9. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Élete a munka, a szorgalom és az övéiért való önfeláldozás volt.
Drága halottunkat 2026. január 14-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsikőröspataki katolikus temetőben református szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4336086
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, jó barát és ismerős,
RAB ISTVÁN
életének 66. évében
2026. január 11-én elhunyt.
Drága halottunkat január 15-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi református vártemplom temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
4336087
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FRIED ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Szerettei
1120744
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS ERZSÉBETRE
(szül. KRISTÁLY)
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
5233/b
Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az árkosi
NAGY LÁSZLÓ ALFRÉDRE halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
4336082
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.