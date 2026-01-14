Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagybácsi, sógor, rokon, barát, szomszéd, jó ismerős,

a sepsiszentgyörgyi

PÉTER IMRE,

az ISAMA volt alkalmazottja

életének 72. évében 2026. január 11-én elhunyt.

Temetése január 14-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4336081

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, melegszívű rokon, jó szomszéd, barát és ismerős, az erdőszentgyörgyi születésű

LŐRINCZI GIZELLA

életének 91., özvegységének 9. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Élete a munka, a szorgalom és az övéiért való ön­feláldozás volt.

Drága halottunkat 2026. január 14-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsikőröspataki katolikus temetőben református szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4336086

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, testvér, sógor, rokon, jó barát és ismerős,

RAB ISTVÁN

életének 66. évében

2026. január 11-én elhunyt.

Drága halottunkat január 15-én, csütörtökön 13 órakor kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi református vártemplom temetőjében.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

4336087

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FRIED ANDRÁS temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Szerettei

1120744

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ­KOVÁCS ERZSÉBETRE

(szül. KRISTÁLY)

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Szerettei

5233/b

Könnyes szemmel és örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az árkosi

NAGY LÁSZLÓ ALFRÉDRE halálának 28. évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4336082