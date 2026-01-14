Ijesztően csökken Kézdivásárhely lakossága

Szokásunkhoz híven év eleji leltárt készítettünk Kézdivásárhely demográfiai adataiból. A városháza számai derűlátásra ugyan adnának okot, de a történelmi egyházaktól kapott adatok ennek az ellenkezőjét mutatják: messzemenően magasabb a temetések száma a keresztelőkénél – ez az évek óta tartó tendencia pedig egyre erősödik.
Az adatgyűjtést a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalban kezdtük, ahol az anyakönyvi hivatal vezetője, Kovács Mária Magdolna elmondta: tavaly 373 születést, 278 elhalálozást és 62 házasságkötést rögzítettek. A születéseknél jelenik meg az első „anomália”: a kézdivásárhelyi kórházban ugyanis tavaly 343 születést regisztráltak, így egyértelmű, hogy a városházán nem csak azok jegyeztették be gyerekük születését, akik az itteni egészségügyi intézményben születtek. A szaporulat első ránézésre pozitív, viszont a városházán jegyzik be a más településekről szülni érkezők babáit is, igaz, hogy ez a halotti bizonyítványokra is érvényes. 2024-ben 358 újszülöttet írtak be az anyakönyvbe, 272 elhalálozást, illetve 57 házasságkötést jegyeztek, Kézdivásárhelyen 2023-ban 69 házasságkötés történt, 387-en születtek és 299-en hunytak el. 2022-ben 426 újszülöttet, 284 elhalálozást és 61 házasságkötést vettek nyilvántartásba, 2021-ben 452-en születtek, a házasságkötések száma ugyancsak 61, míg az elhalálozásoké 352 volt. Amint látszik, az utóbbi öt évben a legtöbb születést – 426-ot – 2022-ben anyakönyvezték, a legtöbb elhalálozást pedig a világjárvány időszakában.
A teljesebb képhez a történelmi egyházaktól is kikértük az adatokat. A kantai Szentháromság-plébánián tavaly 28 keresztelőt tartottak, 54 temetésre került sor, és mindössze hat pár mondta ki a boldogító igent. A Boldog Özséb-plébánia némiképp jobban áll – legalábbis a többihez képest, tavaly ugyanis 49 keresztelő volt, 54 temetés és 12 házasságkötés. A református egyháznál sem jobb a helyzet, ott 2025-ben húsz keresztelő volt, ötven temetés és hét házasságkötés. A mindössze 102 lelket számoló unitárius egyháznál tavaly keresztelőre, temetésre, illetve esküvőre nem került sor.
Az adatok összegzését követően kiderült: a kézdivásárhelyi történelmi egyházaknál tavaly összesen 97 keresztelőt tartottak, 158 temetésre került sor, és összesen 25 pár fogadott örök hűséget. Amennyiben az egyházak nyilvántartása szerinti szaporulatot nézzük, akkor az negatív: 61-gyel többen hunytak el, mint amennyien születtek. Az egyházak adatai azért némiképp pontosabbak, mert például ritka alkalom, hogy egy kézdivásárhelyi személyt más településen hantoljanak el.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.