Ijesztően csökken Kézdivásárhely lakossága

Szokásunkhoz híven év eleji leltárt készítettünk Kézdivásárhely demográfiai adataiból. A városháza számai derűlátásra ugyan adnának okot, de a történelmi egyházaktól kapott adatok ennek az ellenkezőjét mutatják: messzemenően magasabb a temetések száma a keresztelőkénél – ez az évek óta tartó tendencia pedig egyre erősödik.

Az adatgyűjtést a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalban kezdtük, ahol az anyakönyvi hivatal vezetője, Kovács Mária Magdolna elmondta: tavaly 373 születést, 278 elhalálozást és 62 házasságkötést rögzítettek. A születéseknél jelenik meg az első „anomália”: a kézdivásárhelyi kórházban ugyanis tavaly 343 születést regisztráltak, így egyértelmű, hogy a városházán nem csak azok jegyeztették be gyerekük születését, akik az itteni egészségügyi intézményben születtek. A szaporulat első ránézésre pozitív, viszont a városházán jegyzik be a más településekről szülni érkezők babáit is, igaz, hogy ez a halotti bizonyítványokra is érvényes. 2024-ben 358 újszülöttet írtak be az anyakönyvbe, 272 elhalálozást, illetve 57 házasságkötést jegyeztek, Kézdivásárhelyen 2023-ban 69 házasságkötés történt, 387-en születtek és 299-en hunytak el. 2022-ben 426 újszülöttet, 284 elhalálozást és 61 házasságkötést vettek nyilvántartásba, 2021-ben 452-en születtek, a házasságkötések száma ugyancsak 61, míg az elhalálozásoké 352 volt. Amint látszik, az utóbbi öt évben a legtöbb születést – 426-ot – 2022-ben anyakönyvezték, a legtöbb elhalálozást pedig a világjárvány időszakában.

A teljesebb képhez a történelmi egyházaktól is kikértük az adatokat. A kantai Szentháromság-plébánián tavaly 28 keresztelőt tartottak, 54 temetésre került sor, és mindössze hat pár mondta ki a boldogító igent. A Boldog Özséb-plébánia némiképp jobban áll – legalábbis a többihez képest, tavaly ugyanis 49 keresztelő volt, 54 temetés és 12 házasságkötés. A református egyháznál sem jobb a helyzet, ott 2025-ben húsz keresztelő volt, ötven temetés és hét házasságkötés. A mindössze 102 lelket számoló unitárius egyháznál tavaly keresztelőre, temetésre, illetve esküvőre nem került sor.

Az adatok összegzését követően kiderült: a kézdivásárhelyi történelmi egyházaknál tavaly összesen 97 keresztelőt tartottak, 158 temetésre került sor, és összesen 25 pár fogadott örök hűséget. Amennyiben az egyházak nyilvántartása szerinti szaporulatot nézzük, akkor az negatív: 61-gyel többen hunytak el, mint amennyien születtek. Az egyházak adatai azért némiképp pontosabbak, mert például ritka alkalom, hogy egy kézdivásárhelyi személyt más településen hantoljanak el.