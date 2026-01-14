Több, már évek óta érvényben levő szerződés meghosszabbításáról döntött múlt évi utolsó ülésén Barót képviselő-testülete. Ide tartozik a diákdombi és a miklósvári iskolaépület, valamint a kutyamenhely területének bérlése, és a Diakónia Keresztyén Alapítvánnyal is tovább tart az együttműködés.
A baróti katolikus egyházzal a diákdombi épület bérlésére kötött szerződés tavaly év végéig volt érvényben. A megállapodás értelmében havonta 11 500 lejt fizettek, ám a pénzromlást figyelembe véve az új megállapodásban már 12 428 lej szerepel. Az egyezség szövegébe belefoglalták azt is, hogy ha a Baróti Szabó Dávid Középiskola új épülete időközben elkészül, s az így felszabaduló épületbe a Gaál Mózes Általános Iskola osztályai átköltözhetnek, a szerződés a következő hónaptól kezdődően felmondható.
A miklósvári katolikusok tulajdonában lévő, az óvodának és elemi iskolának helyet adó épületre a bérleti szerződést 2022-ben kötötték meg, s annak anyagi előírása azóta sem változott. Három év pénzromlását figyelembe véve, az új szerződésben 3320 lejről 4000 lejre növelik a havi bérleti díjat, a szerződés pedig három évig érvényes, mert – mint Benedek-Huszár János fogalmazott az ülésen – „Miklósváron szükség van az óvoda és az elemi iskola működtetésére”.
A Transloc Rt. és az önkormányzat 2021-ben kötött megállapodást, mely szerint a városháza havi 1470 lejt fizetett egy 30 négyzetméteres épület és 747 négyzetméteres terület bérlésére, hogy ott kutyamenhely működhessen. Az elkövetkezőkben 2138 lejt fizet a városháza a közszállítási vállalatnak. „Fontos, hogy fenntartsuk a kutyamenhelyünket, hiszen a kóbor kutyák kérdése mindennapi valóság, és azt kezelnünk kell” – mondotta a városvezető a tanácstagoknak, akik elfogadták érvelését és egyhangúan megszavazták az előterjesztést.
Tavaly havi tízezer lejjel járult hozzá az önkormányzat a Diakónia Keresztyén Alapítvány otthoni beteggondozási szolgálatának fenntartási költségeihez, az újra megkötött szerződés értelmében idén kétszáz lejjel többet utalnak.
