Mindkét alakulat keményen beleállt a találkozóba, amelynek első játékrésze nagy iramot és kiegyenlített küzdelmet hozott. A bátran játszó háromszéki együttes hamar előnybe került, a 4. percben Markus Magnusson előkészítése után Antal Előd a rövid alsóba csúsztatott (1–0). A házigazdák ezt követően többször növelhették volna a különbséget, ellenben Buda Márton bravúrosan védett.

A második felvonásban az ellenfél akarata érvényesült, Péter Róbert legénysége a 23. percben egyenlített, ekkor Nyisztor Ákos takarásból kilőtte a jobb felső sarkot (1–1). Ezúttal hibák nehezítették a narancs-kék mezesek játékát, illetve a helyzetkihasználásuk is elmaradt a megszokottól, így a Csíkszereda átvette a vezetést, a 35. percben Nyisztor Ákos továbbította a korongot a hálóba (1–2). A rivális 12 másodperccel a szünet előtt újfent betalált, Fodor Csanád első lehetőségét hárította Béres Szilárd, azonban a tapasztalt csatár második kísérleténél a kapus már tehetetlennek bizonyult (1–3).

A zárószakaszban sem maradt el az izgalom, az 51. percben Gecse Olivér lecsapott a pakkra, majd Antal László elé passzolt, aki csökkentette a Háromszéki Ágyúsok hátrányát (2–3). Kertész Zoltán tanítványai a folytatásban sem lassítottak, ennek köszönhetően az 54. percben Lukas Žukauskas átadásából Szergej Pajor iratkozott a gólszerzők közé (3–3). A hazai gárda a hajrában igyekezett lezárni az összecsapást, viszont nem járt sikerrel, ezáltal következett a hosszabbítás, ahol ismét Szergej Pajor villant, csapata pedig megérdemelten győzött.

Eredmény, román bajnokság, rájátszás: Háromszéki Ágyúsok–Csíkszeredai Sportklub 4–3 (gólszerzők: Antal Előd 4., Antal László 51., Szergej Pajor 54., 63., illetve Nyisztor Ákos 23., 35., Fodor Csanád 40.). (miska)