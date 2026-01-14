Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Nemzeti Sport GálaKós Hubert a férfi, Márton Luana a női győztes

2026. január 14., szerda, Sport

A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tékvandóst választotta meg a tavalyi év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

  • A győztesek. Fotó: Facebook / waterpolo.hu
    A győztesek. Fotó: Facebook / waterpolo.hu

A 68. alkalommal megrendezett, kétfordulós voksolás győzteseit hétfőn a Nemzeti Sport Gálán, a Magyar Állami Operaházban hirdették ki. A sorrendek az első körben leadott 461, valamint a második fordulóban beérkezett 475 szavazat alapján alakultak ki. A szövetség elnöksége öt kategóriában tí­zes jelöltlistákat állított össze.

Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban az FTC-Telekom férfi vízilabda-együttese lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok – Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású – férfi kardalakulat győzött. Az edzők között Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabdacsapatának trénere kapta a legtöbb szavazatot.

Az MSÚSZ életműdíját a Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtáncos páros vehette át a gála fővédnökétől, Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Az év sportpillanata Molnár Attila győztes futása lett a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az MSÚSZ hatodszor díjazta az év sportpillanatát.

A fogyatékkal élő sportolók versengésében a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél pedig a paraatléta Ekler Luca nyert. A csapatok versenyében a Jakucs Edina, Bácsi Bernát szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az első.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-14 08:00 Cikk megjelenítése: 170 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 927
szavazógép
2026-01-14: Sport - :

Kővári és Vass-Vitus is remekelt Ausztriában (Alpesi sí)

A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club alpesisí-csapatának két versenyzője, Kővári Gerda és Vass-Vitus Aba az elmúlt időszakban több megmérettetésen is rajthoz állt Ausztriában, ahol nagyszerűen teljesítve bizonyították felkészültségüket és mentális erejüket.
rel="noreferrer"