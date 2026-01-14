A férfiaknál Kós Hubert világbajnok úszót, a nőknél Márton Luana világbajnok tékvandóst választotta meg a tavalyi év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).

A 68. alkalommal megrendezett, kétfordulós voksolás győzteseit hétfőn a Nemzeti Sport Gálán, a Magyar Állami Operaházban hirdették ki. A sorrendek az első körben leadott 461, valamint a második fordulóban beérkezett 475 szavazat alapján alakultak ki. A szövetség elnöksége öt kategóriában tí­zes jelöltlistákat állított össze.

Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban az FTC-Telekom férfi vízilabda-együttese lett, az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok – Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású – férfi kardalakulat győzött. Az edzők között Nyéki Balázs, a Ferencváros vízilabdacsapatának trénere kapta a legtöbb szavazatot.

Az MSÚSZ életműdíját a Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtáncos páros vehette át a gála fővédnökétől, Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Az év sportpillanata Molnár Attila győztes futása lett a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az MSÚSZ hatodszor díjazta az év sportpillanatát.

A fogyatékkal élő sportolók versengésében a férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos, a nőknél pedig a paraatléta Ekler Luca nyert. A csapatok versenyében a Jakucs Edina, Bácsi Bernát szervátültetett asztalitenisz vegyes páros lett az első.