Alpesi sÃ­KÅ‘vÃ¡ri Ã©s Vass-Vitus is remekelt AusztriÃ¡ban

2026. januÃ¡r 14., szerda, Sport

A sepsiszentgyÃ¶rgyi Sport-All Sport Club alpesisÃ­-csapatÃ¡nak kÃ©t versenyzÅ‘je, KÅ‘vÃ¡ri Gerda Ã©s Vass-Vitus Aba az elmÃºlt idÅ‘szakban tÃ¶bb megmÃ©rettetÃ©sen is rajthoz Ã¡llt AusztriÃ¡ban, ahol nagyszerÅ±en teljesÃ­tve bizonyÃ­tottÃ¡k felkÃ©szÃ¼ltsÃ©gÃ¼ket Ã©s mentÃ¡lis erejÃ¼ket.

  • KÅ‘vÃ¡ri Gerda a dobogÃ³ legmagasabb fokÃ¡n
KÅ‘vÃ¡ri Gerda idÃ©n is folytatta menetelÃ©st, mivel a dobogÃ³ mÃ¡sodik fokÃ¡ra Ã¡llhatott fel a Magyar Kupa elsÅ‘ fordulÃ³jÃ¡ban, amelynek az ausztriai Turracher HÃ¶he adott otthont. A kiÃ­rÃ¡s Kreischberg Murauban rendezett mÃ¡sodik kÃ¶rÃ©ben magabiztosan diadalmaskodott, ezÃ¡ltal Ã¶sszesÃ­tÃ©sben megerÅ‘sÃ­tette helyÃ©t.

A tehetsÃ©ges sÃ­zÅ‘ lendÃ¼lete Sankt Lambrechtben is kitartott, ahol a Magyar SÃ­szÃ¶vetsÃ©g Ã¡ltal szervezett idÅ‘mÃ©rÅ‘ megmÃ©rettetÃ©sen A-kategÃ³riÃ¡s vÃ¡logatott versenyzÅ‘kÃ©nt elsÅ‘ helyen vÃ©gzett. A nagyobb korosztÃ¡ly Ã©lmezÅ‘nyÃ©t is maga mÃ¶gÃ© utasÃ­totta, jelzÃ©st kÃ¼ldve a vetÃ©lytÃ¡rsaknak. Ezt kÃ¶vetÅ‘en Reiteralmba utazott, ahol a Nations Cup sorozatban is prÃ³bÃ¡ra tette magÃ¡t, a hazÃ¡nkban kevÃ©sbÃ© gyakorolt versenyszÃ¡mban, szuperÃ³riÃ¡s-mÅ±lesiklÃ¡sban is megcsillogtatta tudÃ¡sÃ¡t: elÅ‘bb ezÃ¼st-, majd aranyÃ©rmet szerzett.

Vass-Vitus Aba a Magyar KupÃ¡ban a 14 Ã©v alatti fiÃºk rendkÃ­vÃ¼l nÃ©pes Ã©s erÅ‘s mezÅ‘nyÃ©ben versenyzett. Fegyelmezett sÃ­elÃ©ssel kÃ©tszer is mÃ¡sodikkÃ©nt haladt Ã¡t a cÃ©lvonalon, eredmÃ©nyei pedig egyÃ©rtelmÅ±en jelzik, hogy a legjobbak kÃ¶zÃ© tartozik. Az Ã­gÃ©retes sportolÃ³ Reiteralmban a technikailag Ã©s fizikailag is megterhelÅ‘ szuperÃ³riÃ¡s-mÅ±lesiklÃ¡sban a huszonegyedik lett. A hÃ¡romszÃ©ki versenyzÅ‘ Ã©rtÃ©kes Ã©s hasznos tapasztalatot gyÅ±jtÃ¶tt, ugyanakkor a tovÃ¡bbi kihÃ­vÃ¡sok elÅ‘tt sikerÃ¼lt fontos lÃ©pcsÅ‘fokokat megugrania.

A szÃ©kelyfÃ¶ldi klub kÃ¶zlemÃ©nyÃ©ben leszÃ¶gezi, a kivÃ¡lÃ³ eredmÃ©nyek mÃ¶gÃ¶tt kÃ¶vetkezetes Ã©s magas szintÅ± munka Ã¡ll. A sÃ­zÅ‘k ezÃºton is kÃ¶szÃ¶nik Bocz Attila, SzÃ©kely ZoltÃ¡n, DÃ¡vid BenjÃ¡min, valamint ZÃ¶ld RÃ³bert segÃ­tsÃ©gÃ©t, akik edzÅ‘kÃ©nt nap mint nap biztosÃ­tjÃ¡k a felkÃ©szÃ¼lÃ©s szakmai hÃ¡tterÃ©t. (miska)

