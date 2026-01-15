Mindannyian egyediek vagyunk, ez megkérdőjelezhetetlen tény. Ahányan vagyunk, annyiféle érték, terv, cél és annyiféle szükséglet mentén igyekszünk megteremteni saját boldogulásunkat. Egyéni tulajdonságok, adottságok és keretek által igyekszünk meghatározni személyes mivoltunkat, illetve adódó lehetőségeinkkel és egyedi alternatívák között alakítjuk életünk folyását.

Egyes hitrendszerek szerint nincs „beleszólásunk” sorsunkba, mert előre meg van írva. Más nézőpontok szerint a sorsot mi magunk teremtjük – tudatosan vagy tudattalanul. Vallások, tanok és filozófiák, illetve spirituális szemléletek különböző értelmezésben igyekeznek meggyőzni minket a saját igazukról. Ebben az esetben is – mint mindenben – érdemes eltávolodni a szélsőségektől és középen – egyensúlyban – megkeresni a saját szemléletünket. Mert mindannyiunknak kell legyen egy nézőpontunk/elgondolásunk az életről, hiszen – ha már részt veszünk benne – nem élhetjük napjainkat „tudatlanul”, homokba dugott fejjel „átvészelve” a kihívásokat, nem sodródhatunk annak mentén, hogy „majd csak lesz valahogy”. Kell lennie egy tudatosságnak, felelősségvállalásnak.

Minden szemlélet egyetért abban, hogy az embernek, ha kisebb-nagyobb mértékben is, de van szabad akarata. Lehetne ez az első önreflexiós kérdésünk: valóban megtettem-e/megteszek-e minden tőlem telhetőt, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból és életemből? Következő kérdésként pedig feltehetjük, hogy a kényelem, a megszokás és rutin nem tart-e vissza a további fejlődéstől? Amint egy ősi bölcsesség szól: „Nemcsak azért tartozunk felelősséggel, amit megteszünk, hanem azért is, amit elmulasztunk megtenni.”

Személyes felelősségvállalásunkon túl pedig észrevehetjük, hogy vannak rajtunk kívülálló tényezők, melyekre nincs ráhatásunk, melyeket érdemes helyükön kezelni és elfogadni. Ebben az esetben a saját hozzáállásunk megváltoztatása a megoldás, ha valami külső dolog nem éppen kedvünk szerint való.

Majd még ott vannak a belső „programok”, melyek a tudatalattiban futnak és befolyásolnak megnyilvánulásainkban: tanult gyerekkori minták, rögzült hiedelmek, viselkedési mechanizmusok, családi örökölt és (transz)generációs sorsminták. Az, hogy mennyit alakíthatunk ezen, mind egyedi, de mindenképp az önfejlesztés és az önismereti belső munka, a tudatosság növelése nagyban javítja az esélyeket, hogy a vágyott életet megteremtsük.

Keresztes Erika

bizalmi tanácsadó