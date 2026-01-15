Kétségkívül, január legnagyobb kihívása a háromszéki gombász számára a kései laskagomba. Ennek reményében indul útnak, mikor a szikrázó hidegben, mikor az enyhe-borús szürkeségben.

A legtöbb gombáskönyv körülbelül így ír erről a fagy­kedvelő ízletes gombáról: „októbertől decemberig, lombos fákon növő gyakori faj”. Az esetek többségében igaz is ez a tömör jellemzés. De vegyük csak sorra, és miért ne, kissé cáfoljuk meg e leírás állításait.

Termőideje az utóbbi időben egyre inkább eltolódik a novemberi–januári időszakra. Természetesen az annyit emlegetett globális felmelegedés hatására.

Ami a faféleséget illeti, amelyen terem, ez sem mindig lombhullató. Nem tudni miért, de olykor tűlevelűekre is ráfanyalodik. Ezt már én is tapasztaltam. Alig pár hete, múlt év decemberében, Sepsiszentgyörgy közelében lucfenyő tuskóján bukkantam rá. Láthatóan jól érezte magát, mert akkora kalapot fejlesztett, hogy a belőle készített panírozott szelet három személynek bőven elég volt.

És végül: Sepsiszentgyörgy környékén inkább elterjedtnek, mint gyakorinak mondható. Biza nem mindenik téli túra ajándékoz meg vele. Bárhol felbukkanhat, de ezt nem teszi meg túl gyakran. Érdekes jelenség, hogy benn a városban több termőhelyéről tudok, mint a közeli erdőkben. Emberközeli példányai inkább a fűzfát kedvelik, az erdeiek viszont a bükköt. Városi példányait nem gyűjtöm, két okból is: ezek jobban ki vannak téve a szennyezésnek, és az is szempont, hogy megadjuk más természetrajongónak is az esélyt, hogy megcsodálhassa akár tenyérnyire is megnövő, szürkéskék nyelveit.

Azonban a kései laskagombáról már bővebben volt szó egy régebbi írásban, ezért a továbbiakban nézzünk más hidegtűrő fajok után, amelyekkel az év első hónapjában egy rövid városi séta alkalmával is találkozhatunk. Kalapos gombából sajnos nagy választék nincs, szerencsénk van azonban a taplófélékkel, amelyek egész évben helyükön maradnak. A továbbiakban két rózsás arcú gombát választottam bemutatásra. Persze egyik sem ehető, de talán így is sikerül valamelyiküknek mosolyt csalnia a nyár telt kosarai után sóvárgó gombász arcára, reményt ébreszteni benne, hogy a 2026-os esztendő – megtörve az utóbbi években beállt aszályt – megfelelően csapadékos lesz, és erdőt-mezőt megszór gombákkal. Csak legyen, aki győzi majd begyűjteni őket!

Farkas János