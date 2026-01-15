Megemlékezés „A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Fájó szívvel emlékezünk a rétyi BADI BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerettei 4336088 Valahol a felhőkön túl van egy másik világ, ahol szép minden, nem szenved senki már. Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleimre, a kálnoki INCZE IGNÁCRA és INCZE ANNÁRA haláluk 20. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes. Szeretteik 4336090

