Újévi gondolatok

„Szaporodjon ez az ország / Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, / s ki honnan jött, / soha soha ne feledje. (...) Végül pedig azt kívánom, / legyen béke. / Gyönyörködjünk még sokáig / a lehulló hópihékbe.” (Kányádi Sándor) – idézem a huszadik század második fele talán legnagyobb erdélyi költőjének sorait, újévi gondolatait.
Az újév küszöbén bort, búzát, békességet szoktunk egymásnak kívánni. A mindennapi étel- és italszükséglet biztosításán túl a békességre való felhívás napjaink felértékelődött, időszerű üzenete, hiszen mostanában a népek, közösségek, egyének közötti békétlenség egyre nagyobb méreteket ölt.
Az új esztendőbe lépvén arra is gondolunk, hogy mit várhatunk az új évtől, milyen évfordulók lesznek emberi, nemzeti, egyéni léptékben. Mindenekelőtt a mohácsi vész, a magyar nemzet egyik legtragikusabb eseményének kereken fél évezredes évfordulójára kerül sor, ami lehetőséget ad az eseménynek szentelt nemzeti emlékévben a számbavételre. Nem feledhetjük az 570 éve – a sikeres nándorfehérvári csatát követő pestisjárványban – elhunyt Hunyadi János kiemelkedő szerepét abban, hogy a török inváziót elnapolta és lerövidítette térségünkben. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy vagyunk, olyanok, magyarosak.A magyar orszá
ggyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a magyar tudomány éveként ünnepli a Magyar Tudományos Akadémia, illetve annak Könyvtára alapításának 200. évfordulója alkalmából. A jubileum kiváló alkalom arra, hogy együtt ünnepeljük a magyar tudomány történeti sikereit és jelenlegi eredményeit. A magyar nemzet számára büszkeségre okot adó, kiemelkedő tudományos eredményeken túl sikeres feltalálók, alkotók, művészek, sportolók számos képviselőjére, eredményeikre emlékezhetünk még az új esztendőben.
Az erdélyi magyarok számára 2026 a 130 esztendeje született Márton Áron püspök éve. De nem csak: a Máramarosban (Nagybányán) született fogorvos-író Németh László születésének 125., a Marosvásárhelyen élt Sütő András halálának huszadik évfordulóját hozza az új esztendő.
Az apostoli hit, remény és szeretet mindig az új esztendő – és mindennapi életünk – legfontosabb megélései közé tartozik. Bor, búza, békesség, hit, remény, szeretet. Egyikben se szűkölködjünk!
Dr. Ábrám Zoltán
