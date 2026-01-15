A Gábor Áron térről nyíló 20-as udvartér legelső épületének emeleti részén, az 1. szám alatt nyílt meg 2010. augusztus 29-én a Gyűjtemények Háza, melynek tulajdonosa a hetvenöt éves Beke Ernő és családja. A kiállítótérben, a jelenlegi tizenkét teremben különféle gyűjteményekből több mint ötvenezer tárgy található.

A Gyűjtemények Házát díjtalanul lehet megnézni, a fényképezés, filmezés és a tárlatvezetés ingyenes. Beke Ernő tulajdonos elmondása szerint az elmúlt közel tizenöt évben 57 országból 60 000 látogatója volt a Gyűjtemények Házának. Arról is beszámolt, hogy a 2025-ös év is sikeresnek bizonyult minden szempontból: mindvégig sikerült nyitva tartani és fogadni a látogatókat, akik szép számban voltak kíváncsiak a magángyűjteményre, hiszen 5304 látogatója volt, és egy Amerikai Egyesült Államokból érkezett vendéggel 57-re nőtt azon országok száma, ahonnan a kiállítást megtekintők érkeztek. A tavalyra tervbe vett négy, háromhavonta változó időszakos kiállítás is megvalósult, mindegyik nagy sikert aratott a látogatók körében. Egy könyvbemutatóra is sor került, bővítve ezáltal az előző évek könyvbemutatóinak sorát. Az iskola másként program keretében nemcsak helyi, hanem más városok iskolás csoportjait is fogadta. Helyszűke miatt az eddigi kiállított témákhoz nem tett hozzá újabb gyűjteményeket, így azok a dobozok titkai maradtak, viszont a kiállított témakörök mindegyike új és új darabokkal gyarapodott.

A gyűjtő váratlan adományt is kapott Magyarországról Endrődi Sándortól, aki igen jelentős kályhaajtócska-gyűjteménnyel rendelkezik, és az ősz folyamán meglátogatta a Gyűjtemények Házát. Az adomány karácsonyra érkezett meg három nagy csomagban Beke Ernő Magyarországon élő Katalin lánya jóvoltából. A kályhaajtócskákat a gyűjtő meg kell pucolja, le kell azokat kezelni, aztán a Singer varrógépek öntvény darabjaihoz hasonlóan kerülnek kiállításra, a belső erkélyen, a tavasz folyamán, ezzel újabb gyűjteménnyel gazdagodik a ház. A vendégfüzetbe írt észrevételek is szépen gyarapodtak, szebbnél szebb, tartalmas beírásokkal lassan a második füzetnek is betelt a fele. Amikor az új esztendő tervei felől érdeklődtünk, Beke Ernő elmondta, hogy idén is szeretné folytatni az időszakos kiállítások sorozatát, amennyire a hely is engedi, igyekszik bővíteni a meglévő gyűjteményeket. A kindertojás-figuráknál, a golyóstollaknál, a katonagomboknál és a kitüntetéseknél van még bővebben hely, de a mozsaraknál, a szenesvasalóknál, a régi záraknál és kulcsoknál, valamint a petróleumlámpáknál is lehet még szorítani helyet a gyűjtemények bővítésére.

Ami a régi könyveket illeti, azok iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, kapott is könyveket, de vittek is el belőlük, főleg a meséskönyvek a legkeresettebbek. Beke Ernő köszönetet mond a céhes város vezetőségének azért, hogy a két magángyűjtemény, az Olga Babagaléria és a Gyűjtemények Háza is felkerült a város turisztikai térképére. A gyűjtő arról is beszélt, hogy a látogatók részéről többször is elhangzott az a kérdés, hogy milyen értéket képvisel a gyűjtemény? Erre nem tudott konkrét választ adni, hanem inkább pontosított: ez egy életen keresztül szenvedéllyel tető alá hozott gyűjtemény, amelynek érdekességét, szépségét a látvány mellett a tárlatvezetés nyújtja, amivel ez idáig minden látogató egyet is értett. A magángyűjtemény a látogatókat naponta 8 és 18 óra között fogadja, nagyobb létszámú csoportok esetében Beke Ernő arra kéri a csoport vezetőit, hogy időpont-egyeztetés céljából hívják őt a 0744 202 702-es telefonszámon.