Háromszéken is tombol az influenza

Ebben a szezonban az A típusú vírus a gyakoribb, ennek kimutatására is alkalmas a jelenleg forgalomban lévő hármas összetételű (Covid-A-B vírus) teszt – tudtuk meg a Kovászna Megyei Családorvosok Egyesülete elnökétől. Lucia Șereș lapunk megkeresésére elmondta, saját sepsiszentgyörgyi rendelőjében nem tapasztalta a felső légúti megbetegedések számának túlzott megnövekedését, de akit teszteltek és az eredmény pozitív volt, ott az A-vírus jelenlétét igazolták. Családorvos kollégáitól arról értesült, hogy ők is ezt tapasztalták, tudomása szerint Kézdivásárhelyen különösen nagy számban jelentkeztek a páciensek influenzára utaló tünetekkel.

Șereș doktornő szerint igaz, hogy a védőoltást ideális lett volna októberben beadatni erre a szezonra, de még mindig nem késő és mindenképpen javallott a kisgyermekek, várandós nők, az idősek és krónikus betegek beoltása. Ez a leghatásosabb védekezés, de az egészséges táplálkozás, a friss levegőn való tartózkodás is fontos, nem kell félni a hidegtől, az időjárásnak megfelelően kell felöltözni – mondotta. Kérdésünkre, miszerint sok kisgyermekes szülő úgy próbálja védeni gyermeke légútjait a hideg ellen, hogy bebugyolálja a kicsi száját és orrát jó vastag sállal, a szakember elmondta, ez nagyon helytelen, ezzel növekszik a páratartalom a légutak bejáratánál, hagyni kell a babát szabadon lélegezni. Nem reggel és este a ködös időben kell télen a szabadban tölteni több időt, hanem napsütésben, az senkinek nem árt meg – hangsúlyozta.

A doktornőtől arra is választ kaptunk, ha bizonyos meghűléses tüneteink vannak, mikor gondoljunk influenzára és mi a teendő. A magas láz, fej- és izomfájdalom, gyengeség, fáradékonyság, száraz köhögés majdnem egyidejű jelentkezése utalhat influenzára, ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni. Aki otthon szeretné kezelni magát, csak lázcsillapítót használjon, azt se túlzott adagban, orvosi előírás nélkül nem javallott gyulladáscsökkentő készítményt szedni, nagyobb mennyiségben árthat a vesének, növelheti a vérnyomást – mondta a szakember.

Az influenzajárvány (hivatalosan még nem hirdették ki) kellős közepén az is megsokszorozza az alsó és felső légúti megbetegedések számát, hogy a vakáció után a gyermekek nemrég tértek vissza az óvodába és iskolába, a közösségekbe, a szabadnapok alatt a krónikus betegek nem tudták felíratni gyógyszereiket, ezért a többségében kis méretű várótermekben gyakran nagyon sokan várakoznak, és ezáltal is megnövekszik a fertőzés veszélye. Șereș doktornő szerint nem szégyen a maszk viselése, ezáltal a páciensek védik saját magukat és az orvost is, bár utóbbiak rendszeresen oltatják magukat, ezzel is védekeznek a megbetegedés és megfertőződés ellen.

Megkeresésünkre Veronica Ganțolea, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság járványtani szakorvosa elmondta, a 2025. december 29. és 2026. január 4. közötti héten 1430 légúti megbetegedést jelentettek a háromszéki családorvosok, kórházak, az esztendő második hetében (január 5–11. között) 2142-t, ez vonatkozik az alsó és felső légúti esetekre is. Utóbbi héten az óvodákból, iskolákból kapott jelentések adatai is jócskán megnövelték a megyei összesítőt. Bár az elmúlt két hét mindenikében 140 közeli gyorsteszttel igazolták a grippevírus jelenlétét, ez nem jelenti egyik vagy másik vírustörzs biztonságos meghatározását, legfennebb nagyobb valószínűségét a vírusfertőzésnek – mondta a közegészségügyi igazgatóság orvosa. Az esztendő első hetében húsz beteget utaltak kórházba influenzás tünetek miatt, a második héten tizenhetet. Míg tavaly októberben, novemberben főként az alsó légutak megbetegedéséről szóltak a jelentések, ez mostanra megváltozott, jóval gyakoribbak a felső légúti panaszok.

A családorvosokhoz hasonlóan Ganțolea doktornő is a védőoltások beadásának fontosságát hangsúlyozta, főként a kockázati kategóriák esetében, de arra is kitért, a lakosság minden korosztálya számára fontos, hogy egészséges életmóddal, védőoltásokkal megelőzze a kivédhető betegségeket. A járványtanász javasolja a gyakori kézmosást, a zsúfolt helyiségek elkerülését, mindig legyen kéznél az egyszer használatos zsebkendő, enyhébb légúti panaszok esetén is érdemes a közösségektől távol maradni.