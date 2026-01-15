Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kényszervakáció

2026. január 15., csütörtök, Belföld

A kedvezőtlen időjárás miatt ma 150 Szeben megyei diák számára szünetel a tanítás, négy másik megye hat településén pedig online órákat tartanak – közölte tegnap az oktatási minisztérium.

  • Hét iskolában maradnak ma üresen az osztálytermek. Fotó: Facebook/ISJ Prahova
A tárca közleménye szerint Szatmár és Prahova megye egy-egy iskolájában, illetve Temes és Teleorman megye két-két iskolájában térnek át online oktatásra, az intézkedés mintegy 1780 gyereket érint.

Három Temes megyei rendőr megsérült tegnap reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.
10 százalékkal csökkennek idén a személyi jellegű kiadások a központi közigazgatásban tavalyhoz képest a fejlesztési minisztérium honlapján kedd este közzétett törvénytervezet szerint, és ha a jogszabályt elfogadják, a közintézmények átszervezésének 90 napon belül le kell zárulnia. A 2026-os állami költségvetés tervezésekor már eleve a tíz százalékkal csökkentett személyi kiadásokkal számol a pénzügyminisztérium.
