Kényszervakáció

A tárca közleménye szerint Szatmár és Prahova megye egy-egy iskolájában, illetve Temes és Teleorman megye két-két iskolájában térnek át online oktatásra, az intézkedés mintegy 1780 gyereket érint.

A kedvezőtlen időjárás miatt ma 150 Szeben megyei diák számára szünetel a tanítás, négy másik megye hat településén pedig online órákat tartanak – közölte tegnap az oktatási minisztérium.

