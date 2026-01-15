Kényszervakáció

A kedvezőtlen időjárás miatt ma 150 Szeben megyei diák számára szünetel a tanítás, négy másik megye hat településén pedig online órákat tartanak – közölte tegnap az oktatási minisztérium.
A tárca közleménye szerint Szatmár és Prahova megye egy-egy iskolájában, illetve Temes és Teleorman megye két-két iskolájában térnek át online oktatásra, az intézkedés mintegy 1780 gyereket érint.
