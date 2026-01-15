Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Robbanás a rendőrségen

2026. január 15., csütörtök, Belföld

Három Temes megyei rendőr megsérült tegnap reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

  • A felrobbant melléképület. Fotó: Facebook / Lugoj Info
    A felrobbant melléképület. Fotó: Facebook / Lugoj Info

Két rendőr kórházba került, egyikük az arcán és kezein elszenvedett égési sérülésekkel, a másik pánikroham tüneteivel. A harmadik személy, a lugosi közlekedésrendészet vezetője enyhe sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen látták el a mentőorvosok. A robbanást nem követte tűz, de két jármű, köztük egy rendőrkocsi is megrongálódott, és egy közelben álló tömbház több ablaka betört. 31 személyt evakuáltak, öt utcát lezártak. A hatóságok szerint föld alatti gázfelhalmozódás okozhatta a tüzet, de még vizsgálódnak. A felrobbant épület nem volt a gázhálózatra csatlakoztatva.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-15 08:00 Cikk megjelenítése: 179 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 946
szavazógép
2026-01-15: Belföld - :

Az áram drágult a legjobban

A villamos energia, a kávé és kakaó ára, valamint a vasúti szállítás díja nőtt a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
2026-01-15: Belföld - :

Kényszervakáció

A kedvezőtlen időjárás miatt ma 150 Szeben megyei diák számára szünetel a tanítás, négy másik megye hat településén pedig online órákat tartanak – közölte tegnap az oktatási minisztérium.
rel="noreferrer"