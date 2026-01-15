Robbanás a rendőrségen

Két rendőr kórházba került, egyikük az arcán és kezein elszenvedett égési sérülésekkel, a másik pánikroham tüneteivel. A harmadik személy, a lugosi közlekedésrendészet vezetője enyhe sérüléseket szenvedett, őt a helyszínen látták el a mentőorvosok. A robbanást nem követte tűz, de két jármű, köztük egy rendőrkocsi is megrongálódott, és egy közelben álló tömbház több ablaka betört. 31 személyt evakuáltak, öt utcát lezártak. A hatóságok szerint föld alatti gázfelhalmozódás okozhatta a tüzet, de még vizsgálódnak. A felrobbant épület nem volt a gázhálózatra csatlakoztatva.

Három Temes megyei rendőr megsérült tegnap reggel a lugosi rendőrség egyik melléképületében történt robbanásban, ahol az erkölcsi bizonyítványokat kiállító iroda működik.

