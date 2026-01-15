Gázpalack robbant, ketten megsérültek

Az eset kapcsán a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közölte: a 112-es egységes segélyhívószámra érkezett első bejelentések egy gázpalack robbanásáról szóltak, azonban a helyszínre küldött készenléti csapatok beavatkozását és elemzéseit követően kiderült, hogy a történteknek más oka volt. A robbanás következtében mentőcsapatok két sérültet azonosítottak, mindkét férfi eszméleténél volt. Egyikük testének 40 százalékán, arcán és a felső végtagjain szenvedett első- és másodfokú égési sérüléseket, míg a második áldozat testfelületének mintegy 20 százaléka, azaz felső végtagjai sérültek. Az áldozatokat a helyszínen a megyei mentőszolgálat csapatai látták el, majd a brassói sürgősségi osztályra szállították további kivizsgálásra és szakorvosi kezelésre. (dvk)

Megsebesült két férfi csütörtök délután Bikfalván egy robbanás következtében. A hivatalos tájékoztatás szerint az eset valószínűsíthető oka, hogy gyúlékony anyagot, benzint dobtak egy kályhába, amelyben parázs volt.

