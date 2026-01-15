Január 15–17. között tizedik alkalommal rendezik meg a Winter Romania Historic Rallyt, amelynek mezőnye történelmi versenyautókkal lepi el Kovászna és Kommandó térségét. A látványos sportesemény ideiglenes forgalomkorlátozásokkal jár, ezért az autósok türelmét és előrelátását kérik a szervezők.

A francia ASPROMECA egyesület és a sepsiszentgyörgyi Auto Crono közös rendezvénye főként a Kommandó környéki erdei utakon zajlik, de érinti a Kovászna–Kommandó közötti DC 14-es községi utat is. A gyorsasági szakaszok biztonságos lebonyolítása érdekében több útszakaszon teljes útlezárás lesz.

Pénteken, január 16-án több útvonal is érintett. A DC 14-es községi út Kovászna és Kommandó között 7.30 és 13 óra között teljesen zárva lesz, rövid, ellenőrzött áthaladási lehetőséggel 10.00 – 10.10 között felfelé, illetve 10.10 – 10.20 között lefelé. Ugyanezen a napon a Kommandó – Papolc út reggel 8 és 12, majd délután 15 és 19 óra között, a Kommandó – Zabrató szakasz pedig 11.30 és 18 óra között lesz lezárva.

Szombaton, január 17-én a DC 14 Kovászna – Kommandó közötti része 7.30 és 11 óra között nem járható, míg a Kommandó – Mica-Siriu útvonalon egész nap, 8 és 18 óra között szünetel a forgalom.

Az idei ralin 17 francia és belga versenyzőpáros áll rajthoz. A szervezők arra kérik a lakosságot és az átutazókat, hogy a megadott időszakokban számoljanak a lezárásokkal, és lehetőség szerint válasszanak kerülőútvonalakat.