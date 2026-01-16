Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÁSZ MAGOR KÁROLY
– született
1993. június 18-án –
2025. december 22-én elhunyt.
Földi maradványait január 17-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra.
Részvétfogadás a temetés napján 11 órától a vártemplomi ravatalozóházban.
Kérjük mindazokat, akik elkísérik utolsó útjára, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
A gyászoló család
du.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és ismerős, a szörcsei születésű sepsiszentgyörgyi
HARAI GYULA
megtért Teremtőjéhez.
Temetése 2026. január 17-én, szombaton 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi ortodox temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5235/b
Köszönet
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik drága hallottunk,
LŐRINCZI GIZELLA temetésén részt vettek, fajdalmunkban osztoztak. Külön köszönet mindazoknak, akik gondozták, látogatták és szebbé tették öreg napjait. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120751
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, BOÉR FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4336097
Megemlékezés
„A szívemben vagy, itt mindig élsz, álmaimban néha visszatérsz. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élek, velem lesz szeretett emléked.” Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem nagymamámra, a bardoci FOSZTÓ SÁNDORNÉ
LÁZÁR IDÁRA
halálának huszonhatodik évfordulóján. Drága nagymamám, 26 év elteltével is szeretettel és tisztelettel emlékezem rád. Bár az idő múlik, a hiányod nem enyhül, csak megtanulok együtt élni vele. Sokszor eszembe jut a gondoskodásod, a szavaid és az a szeretet, amellyel körülvettél. Ezek az emlékek ma is erőt adnak a mindennapokban. Hiszem, hogy a szeretet nem múlik el a halállal, hanem más formában él tovább, bennem, a szívemben, a gondolataimban és minden csendes pillanatban, amikor rád gondolok. Nyugodj békében, Nagymamám! Emléked
örökké velem marad!
Unokád, Mónika
1120754
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a ma egy éve elhunyt
KURTA ÁRPÁDNÉ
BEDE GYÖNGYIRE,
a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, rokonra és jó szomszédra. Emléke áldott és örök.
Szerettei
1120750
Imádságos lélekkel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, testvérre, rokonra, barátra, szomszédra, DOMOKOS FERENCRE,
a Gyöngyvirág utcai református gyülekezet néhai főgondnokára halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Január 18-án, vasárnap a Gyöngyvirág utcai templomban az istentisztelet keretében megemlékezést tartunk. Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Szerető családja
4336095
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a zaláni születésű NAGY EMMÁRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
5236/b
„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” Kegyelettel emlékezünk
az uzoni
SZABÓ IMRÉRE
halálának 11.évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Három gyermeke
és azok családja
1120749
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a kovásznai
GAZDA LÁSZLÓRA és
GAZDA IRMÁRA haláluk 25., illetve 24. évfordulóján.
Szeretteik
21109
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél,
de szívünkben örökké
velünk maradsz.
Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki MÁR TIBOR LÁZÁRRA halálának harmadik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
5234/b
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
ANDRÁS VALÉRIÁRA halálának harmadik évfordulóján.
Szerettei
1120745
Szomorú szívvel emlékezünk KÁDÁR JENŐ JÁNOSRA, aki tíz éve távozott közülünk. Emléke, szeretete örökké velünk él. Nyugodjon békében.
Szerettei
1120741
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára,
MISAROȘ FLOAREÁRA halálának negyedik évfordulóján.
Lánya és családja
4336040
Szeretetüket, gondoskodásukat, jóságukat örökre szívünkbe zárva emlékezünk a drága, önfeláldozó jó édesanyára, nagymamára, DERZSI BORBÁLÁRA halálának 36. évfordulóján, férjére, DERZSI JÓZSEFRE, aki 81 éve fogolytáborban vesztette életét, valamint a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, BEDE JÓZSEFRE halálának 30. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott.
Szeretteik
4336094
Hat éve hunyt el a szeretett férj, édesapa, a maksai
BADI ANDRÁS.
Emléke szívünkben örökké él.
Szerettei
4336092
