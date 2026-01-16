Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÁSZ MAGOR KÁROLY

– született

1993. június 18-án –

2025. december 22-én ­elhunyt.

Földi maradványait január 17-én, szombaton 12 órakor helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés napján 11 órától a vártemplomi ravatalozóházban.

Kérjük mindazokat, akik elkísérik utolsó útjára, hogy részvétüket egy szál virággal fejezzék ki.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és ismerős, a szörcsei születésű sepsiszentgyörgyi

HARAI GYULA

megtért Teremtőjéhez.

Temetése 2026. január 17-én, szombaton 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi ortodox temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Köszönet

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik drága hallottunk,

LŐRINCZI GIZELLA­ ­temetésén részt vettek, ­fajdalmunkban osztoztak. Külön köszönet mindazoknak, akik gondozták, látogatták és szebbé tették öreg napjait. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk ­mindazoknak, akik drága halottunk, BOÉR FERENC ­temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

„A szívemben vagy, itt mindig élsz, álmaimban néha visszatérsz. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élek, velem lesz szeretett emléked.” Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívembe zárva, kegyelettel emlékezem nagymamámra, a bardoci FOSZTÓ SÁNDORNÉ

LÁZÁR IDÁRA

halálának huszonhatodik évfordulóján. Drága nagymamám, 26 év elteltével is szeretettel és tisztelettel emlékezem rád. Bár az idő múlik, a hiányod nem enyhül, csak megtanulok együtt élni vele. Sokszor eszembe jut a gondoskodásod, a szavaid és az a szeretet, amellyel körülvettél. Ezek az emlékek ma is erőt adnak a mindennapokban. Hiszem, hogy a szeretet nem múlik el a halállal, hanem más formában él tovább, bennem, a szívemben, a gondolataimban és minden csendes pillanatban, amikor rád gondolok. Nyugodj békében, Nagymamám! Emléked

örökké velem marad!

Unokád, Mónika

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a ma egy éve elhunyt

KURTA ÁRPÁDNÉ

BEDE GYÖNGYIRE,

a szeretett édesanyára, ­nagymamára, anyósra, ­rokonra és jó szomszédra. Emléke áldott és örök.

Szerettei

Imádságos lélekkel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, testvérre, rokonra, barátra, szomszédra, ­DOMOKOS FERENCRE,

a Gyöngyvirág utcai református gyülekezet néhai főgondnokára halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Január 18-án, vasárnap a Gyöngyvirág utcai templomban az istentisztelet keretében megemlékezést tartunk. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerető családja

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a zaláni születésű NAGY EMMÁRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Ha emlegettek, köztetek leszek, / ha imádkoztok, veletek vagyok, / ha rám gondoltok, mosolyogjatok, / emlékem így áldás lesz rajtatok.” ­Kegyelettel emlékezünk

az uzoni

SZABÓ IMRÉRE

halálának 11.évfordulóján. Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.

Három gyermeke

és azok családja

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a kovásznai

GAZDA LÁSZLÓRA és

GAZDA IRMÁRA haláluk 25., illetve 24. évfordulóján.

Szeretteik

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél,

de szívünkben örökké

velünk maradsz.

Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki MÁR TIBOR LÁZÁRRA halálának harmadik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

ANDRÁS VALÉRIÁRA ­halálának harmadik év­fordulóján.

Szerettei

Szomorú szívvel emlékezünk KÁDÁR JENŐ JÁNOSRA, aki tíz éve távozott közülünk. Emléke, szeretete örökké velünk él. Nyugodjon békében.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára,

MISAROȘ FLOAREÁRA ­halálának negyedik év­fordulóján.

Lánya és családja

Szeretetüket, gondoskodásukat, jóságukat örökre szívünkbe zárva emlékezünk a drága, önfeláldozó jó édesanyára, nagymamára, ­DERZSI BORBÁLÁRA ­halálának 36. évfordulóján, férjére, DERZSI JÓZSEFRE, aki 81 éve fogolytáborban vesztette életét, valamint a szeretett férjre, édesapára, nagytatára, BEDE JÓZSEFRE halálának 30. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugalmuk legyen békés, emlékük áldott.

Szeretteik

Hat éve hunyt el a szeretett férj, édesapa, a maksai

BADI ANDRÁS.

Emléke szívünkben örökké él.

Szerettei

