Nicuşor Dan a békében reménykedik

2025-ben lezárult egy elhúzódó és nehéz választási ciklus, amelyet „hibrid háborús kihívások” is kísértek, ennek ellenére a román demokrácia érettségből jól vizsgázott – jelentette ki Nicuşor Dan tegnap a Bukarestbe akkreditált nagykövetekkel tartott éves találkozóján.

Románia egy mélyreható nemzeti megbékélési folyamat és az államhatalmi ágak közötti egyensúly újjáépítésének kezdetén áll – vélekedett az államfő, és hangsúlyozta: mandátuma kiemelt prioritásai közé tartozik a jogállam megerősítése és a korrupció elleni küzdelem. Mint fogalmazott, „csak egy független és hatékony igazságszolgáltatás, valamint egy tisztességes és professzionális közigazgatás” képes helyreállítani az állami intézmények működését és visszaszerezni az állampolgárok bizalmát. Elmondta, hogy 2025-ben a politikai és kormányzati stabilitás megteremtése, valamint a sürgető költségvetési konszolidáció volt a legfontosabb teendő.

Nicuşor Dan szerint a világot krónikus és váratlan, egymást átfedő válságok jellemzik, a befolyási övezetek logikájának újjáéledése és a nagyhatalmak közötti versengés; a nemzetközi normák egyre gyakrabban relativizálódnak, a nagy nemzetközi szervezetek pedig részben elveszítették korábbi súlyukat. Hangsúlyozta: Románia hű marad kül- és biztonságpolitikai ígéreteihez és kötelezettségvállalásaihoz, miközben következetesen érvényesíteni fogja nemzeti érdekeit; változatlanul az Európai Unió–NATO–Egyesült Államok hármassal fennálló stratégiai partnerségére építi külpolitikáját, ugyanakkor fokozott figyelmet fordít a számára közvetlen jelentőséggel bíró kérdésekre, köztük az ukrajnai háborúra és a Moldovai Köztársaság európai integrációjára. A román államfő reménykedik abban, hogy 2026 elhozza a békét Európában, de lényeges fontosságúnak tartja, hogy „a kollektív biztonság alapvető értékei – az ENSZ alapokmányának elvei, az államok függetlensége, szuverenitása és területi integritása – változatlanok maradjanak”.