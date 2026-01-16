SÍLÉCCEL MUNKÁBA. Túrasível ment munkába szerdán reggel egy nagyszebeni férfi. A megyei tanács szóvivője, Thomas Roth lefilmezte a szokatlan jelenetet, és leírta, hogy az illető örömmel üdvözölte. Egy síző Nagyszeben utcáin nem feltétlenül a hóeltakarítók bírálata, hiszen az úttest elfogadhatóan le volt tisztítva, de emlékezetes látvány, ami arra biztat, hogy vedd elő a felszerelésedet – olvasható Roth bejegyzésében. (Ziare.com)

EURÓPA LEGKERESETTEBB BŰNÖZŐI KÖZÖTT. Egy román állampolgár is szerepel Európa legkeresettebb bűnözőinek listáján: a 37 éves Emil Gânj, aki tavaly júliusban különös kegyetlenséggel gyilkolt meg egy 23 éves nőt Maros megyében, majd rágyújtotta a házat, azután pedig nyoma veszett, hiába keresték nagy erőkkel a hatóságok. Szerdán még körözött volt Cosmin Zuleam is, akit 30 év börtönbüntetésre ítéltek egy nagyszebeni üzletember meggyilkolásáért; két társa már rács mögött ül (életfogytiglan), de őt csak tegnap fogták el, Indonéziában. (Maszol)

EGY POLGÁRMESTER KILÉPETT. Lemondott szerdán Bánffyhunyad nemzeti liberális párti polgármestere, a 66 éves Mir­cea Moroșan, aki az ötödik mandátumát töltötte a Kolozs megyei város élén. Döntését azzal indokolta, hogy már elérte kitűzött céljait a város élén, illetve, hogy a legutóbbi, 2024-es helyhatósági választásokon csak 30,5 százalékot ért el, emiatt úgy érzi, nem dönthet a teljes közösség képviseletében. A polgármesteri feladatokat az előrehozott választások megszervezéséig Dézsi Norbert RMDSZ-es alpolgármester veszi át. (Transtelex)