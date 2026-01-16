A tengeri gázmezőt nem védi a NATO

A Romániához tartozó fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetre nem terjed ki a NATO ötödik cikkelyének védőernyője, ezért Romániának kell gondoskodnia a tenger alatti energetikai és távközlési vezetékek vagy a Neptun Deep gázmező védelméről – figyelmeztetett Vlad Gheorghiță, a hadsereg vezérkari főnöke.

A Hotnews hírportál által idézett katonai vezető úgy értékelte: fennáll az „interferenciák” kockázata, vagyis az, hogy orosz repülőgépek vagy hajók behatolása veszélyeztesse az Európai Unió legnagyobb, mintegy 100 milliárd köbméterre becsült gáztartalékának kiaknázását. Vlad Gheorghiță azt mondta: Romániának fejlesztenie kell a kiemelt fontosságú infrastruktúra védelmére irányuló képességeit a Fekete-tengeren. Ezt szolgálja az a két aknaszedő hajó, amelyet Nagy-Britanniától vásárolt, illetve az a felderítésre, kutató- és mentőakciókra, terrorizmus elleni műveletekre, parti és nyílt vízi járőrözésre, valamint speciális tengeri műveletekre alkalmas korvett, amelynek megvásárlásáról decemberben írt alá szerződést Törökországgal. A vezérkari főnök elismerte: a korvettet a légelhárító rakéták és torpedók nélkül állítják szolgálatba, és egyelőre nem dőlt el, hogy hol és mikor szerelik fel ezekkel a rendszerekkel.

Virgil Bălăceanu nyugalmazott tábornok, a román tartalékos tisztek egyesületének elnöke a Digi24 hírtelevízió műsorában úgy értékelte: Románia több fontos alkalmat is elszalasztott haditengerészetének fejlesztésére, így jelenleg nincsenek harci képességekkel is rendelkező hadihajói, flottája csak járőrözésre és aknamentesítésre alkalmas. Az országnak azonban alapvető érdeke, hogy külpolitikáját ne azokhoz igazítsa, akik „diktatúrának bélyegzik” Recep Tayyip Erdoğan török elnök kormányzatát, hanem inkább Törökország „ügyvédjeként” lépjen fel és fejlessze katonai együttműködését Törökországgal, az egyedüli parti állammal, amely nagyobb haderővel rendelkezik a Fekete-tengeren Oroszország itt állomásozó, a háború által megtizedelt flottájánál – vélekedett a nyugalmazott tábornok.

A Hotnews.ro felidézte, hogy Valentin Mateiu katonai elemző, a román hadiflotta egyik tartalékos főtisztje korábban úgy értékelte: Oroszország előbb-utóbb a román vizeken fogja „tesztelni a NATO (kollektív védelemről szóló) ötödik cikkelyét”, ugyanis a Fekete-tengeren gyakorlatilag Románia szomszédjává vált. Románia nem ismeri el a Krím félsziget annektálását, így nem ismerheti el az orosz kizárólagos gazdasági övezetet sem, és az orosz diplomácia azt fogja mondani, hogy nem tartja magára érvényesnek azt a felosztást, amelyről Románia Ukrajnával állapodott meg – jósolta a katonai szakértő.

Az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint a partvonaltól 200 tengeri mérföldig (370 kilométer) terjedő kizárólagos gazdasági övezetek erőforrásainak feltárási jogával a parti országok rendelkeznek, de ezek nem minősülnek az államterület részének. A Neptun Deep gázmező, ahol egy éve kezdődtek meg a fúrások, és 2027-re várható az energiahordozó kitermelésének megkezdése, a román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek szomszédságában található.