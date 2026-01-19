Magabiztosan győzött első edzőmérkőzésén a Sepsi OSK, amely szombaton hazai pályán 4–0-ra nyert a harmadosztályban szereplő Kézdivásárhelyi SE ellen. A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap elutazott Törökországba, ahol január 30-ig folytatja a felkészülést. Ovidiu Burcă legénysége január 22-én a Kecskeméti TE, 26-án a bolgár PFK Montana és 29-én a montenegrói OFK Petrovac ellen hangol a tavaszi idényre.
Hamar kidomborodott az együttesek közötti osztálykülönbség, a házigazdák magukhoz ragadták a kezdemezényezést, miközben a felkészülést mindössze egy hete elkezdő vendégek kénytelenek voltak a védekezésre összpontosítani. A sepsiszentgyörgyi gárda mezőnyfölénye a 14. percben eredményezett gólt, ekkor Dimitri Oberlin beadása után az érkező Batzula Hunor nem hibázott (1–0). Ovidiu Burcă legénysége a 28. percben növelte előnyét, ezúttal is Oberlin jeleskedett az előkészítő szerepében, a svájci támadó passzát pedig újfent Batzula értékesítette (2–0). A folytatásban Ignacio Heras kétszer is betalálhatott volna, azonban Andrei Chiriac mindkétszer bravúrral védett. A szünetet követően a szakmai stábok igyekeztek minden labdarúgónak lehetőséget adni, viszont a játék képe így sem változott. A Sepsi OSK rövid idő alatt kétszer ünnepelhetett, a 47. percben a próbajátékon szereplő Herbák Máté kilőtte a bal alsó sarkot, majd a 48. percben a céhes városi alakulat tévedését kihasználva Carl Davordzie a hálóba gurított (4–0).
Felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–Kézdivásárhelyi SE 4–0 (2–0).
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Sportbázis. Vezette: Cristian Moldoveanu. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Haruț, Dobrosavlevici, Techereș, Cîmpean, Iglesias, C. Matei, Heras, Batzula, Oberlin. Játszott még: Bartha, Mihăilă – Vianna, Vîrtej, Silaghi, Davordzie, Truța, Tchibota, S. Matei, Brădeanu, Oroian, Herbák. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. KSE: Chiriac – Rusu, Varga M., Cîrstian, Gajdó, Drugă, Fábián, Barta, Varga N., Plăiașu, Nicoloiu. Játszott még: Dobos, Neamțu, Budău, Bandi, Fülöp, Kapusi, Machidon, Coman. Vezetőedző: Liviu Negoiță. Gólszerzők: Batzula Hunor (14., 28.), Herbák Máté (47.), Carl Davordzie (48.).
Norvég csatárt igazoltak
A sepsiszentgyörgyi csapat pénteken újabb csatár szerződtetését hozta nyilvánosságra: Moses Mawa júniusig írt alá szerződést, hosszabbítási opcióval. A 29 éves játékos legutóbb a norvég élvonalban szereplő Hamarkameratene együttesét erősítette, ahol 2023 augusztusa óta 73 találkozón 13 gólt szerzett és kiosztott egy asszisztot. A labdarúgó pályafutása során eddig kizárólag norvég klubokban futballozott, ezáltal most először szerepelhet külföldön. A skandináv első osztályban 145 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 27 találatot jegyzett és hatszor az előkészítő szerepében jeleskedett, míg a Norvég Kupában 21 meccsen hétszer volt eredményes és összehozott négy gólpasszt.
Skorup és Drăghiceanu távozott
Dino Skorup kölcsönbe került, mivel nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a folytatásban ismét a bosnyák FK Borac Banja Luka színeiben bizonyíthat, ahogy tette 2024 júliusa és 2025 januárja között. A 26 éves horvát középpályás a mostani szezonban csak hat mérkőzésen kapott lehetőséget, Ovidiu Burcă vezetőedző három bajnoki és három kupameccsen küldte pályára. A futballista egy éve érkezett Sepsiszentgyörgyre – a klub 275 ezer eurót fizetett érte –, azóta pedig 20 találkozón öltötte magára a piros-fehér mezt.
A Sepsi OSK azt is közölte, hogy a 26 éves Marian Drăghiceanu végleg távozott Háromszékről, miután a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak. A középpályás 2024 nyarán a Resicabányai CSM alakulatától a másodosztály gólkirályaként igazolt a sepsiszentgyörgyi együtteshez, azonban nagyon kevés lehetőséghez jutott. Az előző és a jelenlegi idényben sem számolt vele a szakmai stáb, minden sorozatot figyelembe véve összesen tizennégy összecsapáson 477 percet játszott.
