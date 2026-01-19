Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
MűkorcsolyaA fővárosban bizonyítottak a háromszéki sportolók

2026. január 19., hétfő, Sport

Szerdától vasárnapig Bukarestben tartották meg a Crystal Skate nevű műkorcsolyaversenyt, amelyen több tehetséges háromszéki is próbára tette magát. A fővárosi eseményen sportolóink három kategóriában is érdekeltek voltak, így a nemzetközi ISU-, a klubok közötti és a rekreációs versenyeken is termett babér a mieinknek.

  • Molnár Lelle Ágota (jobbról az első). Fotó: Facebook / Petra Knezevic Kolarevic
    Molnár Lelle Ágota (jobbról az első). Fotó: Facebook / Petra Knezevic Kolarevic

A sepsiszentgyörgyi Királypingvinek színeiben jégre lépő Molnár Lelle Ágota remekelt a Crystal Skate nemzetközi ISU-versenyen: az Advanced Novice korosztályban két ukrán versenyző mögött a harmadik helyen végzett, ezzel a kategória és Románia legfiatalabb dobogósaként állhatott fel a pódiumra. Csapattársa, Milik Sonia a bukaresti megmérettetést a tizennegyedik helyen zárta, szintén kiváló teljesítményt nyújtva.

A háromszéki műkorcsolyázók a klubok közötti versenyen is kitettek magukért. A Cubs 1. korcsoportban a Kézdivásárhelyi SE képviseletében Nagy-Rozsnyai Lotti nem talált legyőzőre, míg csapattársa, a Chicks korosztályban érdekelt Balázsi Tamara a dobogó harmadik fokára állhatott. A szintén a céhes városi együttesnek versenyző Szálteleki Adrienn a Basic Novice 2. kategóriában az ötödik helyen végzett, ahol a megyeszékhelyi Királypingvinek versenyzője, Demeter-Juga Maya a kilencedik helyen zárt. A megyeszékhelyi alakulattól Kovács Boróka a Cubs 2. kategóriában tette próbára magát és kilencedik lett.

Eredmények: * Advanced Novice: 1. Adriana Szevtszova (ukrán) 105.63 pont, 2. Vladiszlava Hrihorieva (ukrán) 99.09 pont, 3. Molnár Lelle Ágota 81.09 pont… 14. Milik Sonia 58.37 pont * Cubs 1.: 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 43.54 pont, 2. Ivajla Georgieva (bolgár) 36.43 pont, 3. Gergana Dineva (bolgár) 33.82 pont * Cubs 2.: 1. Alisa Velbovets (bolgár) 31.40 pont, 2. Joana Radeva (bolgár) 29.90 pont, 3. Anjelika Dubinetszka (izraeli) 29.57 pont... 9. Kovács Boróka 17.46 pont * Basic Novice 2.: 1. Chantal Bratslaver (izraeli) 33.70 pont, 2. Vladimira Stoeva (bolgár) 33.20 pont, 3. Yazar Duru (török) 32.37 pont... 5. Szálteleki Adrienn 27.49 pont... 9. Demeter-Juga Maya 25.24 pont * Chicks: 1. Andrea Radeva (bolgár) 37.11 pont, 2. Zlata Pshoniak (ukrán) 32.52 pont, 3. Balázsi Tamara 25.08 pont. (tif)

