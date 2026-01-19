Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 10. forduló: Sepsi-SIC–Hargita KK 29–21 (16–11). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 300 néző. Vezette: Florin Ramba és Klaus Ungar. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 5 (5), Damian 4, Crețu 4, Bârlă 2, Solymosi, Soreanu 3. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Cîrs­tian 1, Rău 5 (1), Ghinea 1, Kolumbán 2, Banu 1, Kellan, Balázs 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Hargita KK: Bálint An. – Major, Zgavirdici, Simon, Blaga 3 (3), Mihai 2, Katona 9 (6). Cserék: Sánduly (kapus), Chiratcu, Német, Mester 1, András 2, Sebestyén, Lukács 1 (1), Cramba, Szabó 3. Vezetőedző: Mester Zsolt. Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 6/7, illetve 10/11.

A Szabó Kati Sportcsarnokban remekül indították a találkozót a házigazdák, akik sorozatban hétszer voltak eredményesek, miközben a vendégek a 13. percben jegyezték az első találatukat (7–1). A folytatásban a sepsiszentgyörgyi csapat magabiztos előnyének tudatában némileg kiengedett, ezt kihasználva a székelyudvarhelyi együttes Katona Noémi vezérletével felzárkózott (11–8). Ezt követően a zöld-fehér mezesek jobbszélsője, Delia Rău zsinórban háromszor járt túl az ellenfél kapusának eszén, majd a szünet előtt Kolumbán Anett kétszer zörgette meg a hálót, így a Sepsi-SIC ötgólos előnnyel mehetett az öltözőbe (16–11). A második felvonás kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, a háromszéki alakulat játékát ezúttal helyenként pontatlan passzok nehezítették, azonban a győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben (21–16). A hajrában is a Carmen Cartaș irányította kézilabdázók akarata érvényesült, a végeredményt pedig Balázs Anita állította be (29–21), a Kovászna megyei gárda pedig nyolcadszor diadalmaskodott az idényben.

A Sepsi-SIC győzelemmel kezdte az évet, miután tegnap végig uralt mérkőzésen 29–21-re diadalmaskodott a vendég Hargita KK felett a női másodosztályú kézilabda-bajnokság tizedik körében, így Carmen Cartaș csapata továbbra is második a táblázatban. A zöld-fehér mezesek január 24-én, szombaton a Jászvásári CSM otthonában játszanak a Román Kupa első fordulójában.

