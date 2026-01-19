A magyar kultúra napja Háromszéken Január 18–23. között a megye minden városában szerveznek eseményeket a magyar kultúra napja tiszteletére. SEPSISZENTGYÖRGY. Január 21-én, szerdán 17 órától az Erdélyi Művészeti Központban Madaras Péter és Hosszú Zoltán kurátori tárlatvezetése a Ctrl+Alt+Del kiállításban.

19 órától az Árkosi Kulturális Központban Barcsay 125 kiállítás – anatómiai rajzkiállítás a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében. A tárlatot megnyitja Péter Alpár képzőművész, a PTE Művészeti Kar Kihelyezett Képzőművészeti Intézetének anatómia­tanára és Szebeni Zsuzsanna intézetvezető.

♦ Január 22-én, csütörtökön 17 órától a Székely Nemzeti Múzeumban a László Kálmán Gombászegyesület előadása; 18 órától Csodaszarvas – a Cimborák Bábszínház bábelőadása; 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Háromszék Kultúrájáért díjátadó ünnepség: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke átadja a megyei tanács és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított Háromszék Kultúrájáért díjat, amellyel a térség kulturális életét hosszú éveken át meghatározó háromszéki személyiségek munkáját ismerik el, majd Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára átadja háromszéki és barcasági kultúraszervezőknek azokat az okleveleket, amelyek a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett, kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzési program sikeres elvégzését tanúsítják – közreműködik a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Time for Flute fuvola­triója: Ivanitzki Krisztina (X. o.), Tóth-Kovács Iringó (IX. o.), Császár Katalin (felkészítő tanár); Bajor Andor-átiratok címmel emlékest Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Bod Péter Megyei Könyvtár közös szervezésében – Bajor-átiratokkal jelentkezik az esten Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc, házigazda/moderátor: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató; 19 órától a kamarateremben Jégtorta – a Tamási Áron Színház előadása. ♦ Január 23-án, pénteken 10 és 12 órától a Háromszék Táncstúdióban a Háromszék Táncszínház Ludas Matyi című előadása; 19 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című film vetítése és közönségtalálkozó Kovács Ákossal és az alkotókkal az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete és a Vándormozi közös szervezésében (rendező: Kriskó László, producer: Hábermann Jenő – belépőjegy egységesen 50 lejért online kapható a vandormozi.ro oldalon; 20 órától a Tamási Áron Színházban a Kováts András Ifjúsági Koncertzenekar ünnepi hangversenye a Kónya Ádám Művelődési Ház és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében. Vezényel: Maksai József. A koncertre jegyeket 40 és 20 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Január 20-án, kedden 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Tanulók Klubjának fúvószenekara és mazsorettcsoportja lép fel a Magyar kultúra (a zene és tánc nyelvén) című előadással. Jegyek válthatók 20 lejért a Vigadó Művelődési Központ jegypénztárában. Online: in-time.hu. ♦ Január 21-én, szerdán 19 órától ugyanott a nagyteremben az Udvarhely Néptáncműhely 100 lejes feleség című előadása. ♦ Január

22-én, csütörtökön 17 és 18 órától ugyanott a nagyteremben Kovács Ákos: Magunk maradtunk (magyar kisjátékfilm) – a Vigadó Mozi és a Vándormozi közös szervezésében. 20 órától ugyanott a nagyteremben közönségtalálkozó Kovács Ákos énekessel, moderátor: Lung László Zsolt. ♦ Január 23-án pénteken 13 és 19 órától ugyanott a díszteremben Elek Ágota és az Evilági Másképp élünk a fényben című koncertje.

KÉZDISZÁRAZPATAK. Január 22-én, csütörtökön 18 órakor a kézdiszárazpataki művelődési otthonban az Ópra Benedek-iskola szervezésében a magyar kultúra napja tiszteletére könyvbemutatóra kerül sor. Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus bemutatja Bartos Lóránt – Iochom István A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét és beszélget a szerzőpárossal. Közreműködik az iskola furulyacsoportja.

KÉZDISZENTKERESZT. Január 23-án, pénteken 18 órától a Trefán Leonárd Általános Iskola könyvtárában Fekete Vince Gyönyörű apokalipszis című kötetét mutatja be a szerző és Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett Irodalom és közösség programsorozat állomásán.

BARÓT. Január 20-án, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében a Tortoma Önképzőkör rendezvényeként Czilli Aranka író, költő (Kovászna) bemutatja A narancssárga ruha (2025) című novelláskötetét. Beszélgetőtárs: Csog Orsolya magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Barót). A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Tánc

VENDÉGJÁTÉKOK. A Háromszék Táncstúdióban 23-án, pénteken 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendégelő­adása. • 28-án, szerdán a Háromszék Táncstúdióban 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendég­előadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Bernard: Mars-küldetés (románul beszélő), 16.30-tól Finnik – Jó a szörny a háznál (magyarul beszélő), 18 órától Nürnberg (román feliratos), 18.15-től Magánélet (román feliratos), 20.30-tól Greenland: Az új menedék (magyarul beszélő), 20.45-től Legénybúcsú (magyar vígjáték).

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 16–25. között zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Ma a Csíki negyedi Szent Gellért-templomban Péterfi Ágnes unitárius lelkész; 20-án, kedden a Gyöngy­virág utcai református templomban Takó István katolikus plébános szolgál.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Január 22–25. között a kézdivásárhelyi evangélikus templomban ökumenikus imahetet tartanak. Csütörtökön 17 órától Obermajer Ervin imecsfalvi római katolikus plébános, pénteken 17 órától Gödri Alpár tatrangi evangélikus lelkész, szombaton 17 órától Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, vasárnap 11 órától Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkész szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak mindenkit.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40-től és 18 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától szentmise Érmihályfalváról, 17.50-től A hét plébániája, 18.15-től Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 19.05-től imahét a Krisztus-hívők egységéért, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora. Honlap: mariaradio.ro.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban február 2-án ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél születés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodása alakult ki. Várnak továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, illetve koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk; azok a felnőttek is jelentkezhetnek vizsgálatra, akik Parkinson-kórban vagy sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat célja, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A háromhetes fejlesztőprogram február 2–20. között zajlik. A szűrővizsgálaton jelentkezés alapján lehet részt venni, jelentkezni a 0724 266 020-as telefonszámon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. (0367 412 103) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) tart nyitva. FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Gombaismereti kiselőadások sorozat

Január 22-én 17 órától mutatják be a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárát a Székely Nemzeti Múzeumban, majd Farkas János tart vetített képes kiselőadást Gombásztábor Kapnikbányán, gombaritkaságok címmel.

Lakossági fórum

A Székely Nemzeti Tanács január 21-én, szerdán 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lakossági fórumot szervez Székelyföld autonómiájának jövőjéről. Meghívott előadók: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivője. Moderátor Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke, házigazda Gazda Zoltán, az SZNT ügyvivője. Közreműködnek a Brassói Magyar Színház tagjai: Farkas Tamás Zoltán, Szász Mihály, Demeter Elemér, Lucaci Réka és Antal Zita Melánia. Minden érdeklődőt várnak.