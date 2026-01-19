A fagyos telet viharos tavasz követheti

Zűrzavarral kezdődött a 2026-os esztendő nemcsak a nagyvilágban, de Romániában is. A polgárok jelentős adó- és járulékemeléssel szembesültek, az alkotmánybíróság nem vergődik zöld ágra a bírák és ügyészek speciális nyugdíjának ügyében, immár az igazságügyi miniszterről is kiderült, hogy plagizálta doktori dolgozata majd’ felét, a PSD ott tesz keresztbe saját kormányának, ahol tud, és az ünnepi pihenő után éledeznek a szélsőséges pártok is.

Hatalmas felháborodást váltott ki a romániai polgárok körében az ingatlan- és járműadók drasztikus növelése. A kormány 70 százalék körüli emelésről beszélt, csakhogy a valóság egészen mást mutat, duplájára, triplájára növekedett az, amit fizetni kényszerülünk. Hiába a polgármesterek magyarázatai (hogy nem ők akarták, a lehetőségekhez képest a legméltányosabban jártak el stb.), hiába a miniszterelnök indoklása (EU-s elvárás volt a kiigazítás, a legkevesebbet fizettük eddig), az egyszerű emberek azt látják, újabb száz lejeket vesznek ki a zsebükből, s mindez egy feneketlen zsákban tűnik ismét el. Talán a legkisebb adót fizettük ingatlanjaink után, de béreink is a legalacsonyabbak az EU-ban, a legfrissebb statisztikák szerint a romániai vásárlói kosár alig háromnegyede az európai átlagnak, azaz 25 százalékkal kevesebbre futja nekünk, mint a boldogabb vidékeken élőknek. És igaz ugyan, hogy ingatlan- vagy járműadót egyszer kell fizetni egy évben, lehet osztani-szorozni, hogy naponta hány lejt (vagy inkább banit) jelent ez az emelés, de most, amikor az egeket verdeső gáz- és villanyszámlákat is törleszteni kell, sokak számára jelentős kihívást jelent teljesíteni az állam elvárásait. A kisnyugdíjasoknak vagy a minimálbérből élőknek a csillapodni nem akaró inflációval is nehéz lépést tartaniuk, az újabb és újabb sarcok komoly lemondásra kényszeríthetik őket.

S miközben ki-ki azt számolgatja, hogyan, miből kuporgatja össze megemelt adóját, láthatjuk, az állam önmaga megregulázásával sehogy sem boldogul. Ígérik a speciális nyugdíjak eltörlését, ám lehetetlen küldetésnek tűnik, az alkotmánybíróság nem hajlandó se bűt, se bát mondani. Akadozik a helyi önkormányzatok, a központi intézmények reformja is, nincs egyetértés, márpedig nehéz lesz lefaragni a költségeket úgy, hogy valamilyen érdek ne sérüljön közben. Így húzzák-halasztják, nehogy a fő ellenző, a PSD kenyértörésre vigye a dolgot. Fenyegetőznek ugyanis bőszen, s nem tudni, valóban kilépnének a kormányból, vagy pusztán zsarolásra használják polgármestereik és szavazóik egyre növekvő elégedetlenségét. Szemet vetettek a titkosszolgálatok (SRI, SIE) vezetői tisztségére, s bár a plágiumvádak miatt ingataggá vált az igazságügyi miniszterük helyzete, a hírek szerint saját emberüket ültetnék a DIICOT élére is. Márpedig ezek kulcspozíciók a pártvezetés számára, hamarosan bíróság elé kerül például a Nordis-ügy, amelyben Sorin Grindeanu pártelnök is érintett.

Ha mindez nem volna elég, éledeznek a szélsőségesek is, hívószavukra csütörtökön este tízezren gyűltek össze a kormány, valamint a fasiszta és legionárius propaganda büntetését szigorító Vexler-törvény ellen tiltakozni. Ilie Bolojannak és kormányának valamilyen csodára volna szüksége, meg kellene mutatnia: nemcsak adóemelésre, de valós reformokra is képes, a nadrágszíjszorítást nemcsak a lakosságtól várják, maguk is hajlandóak áldozatokra. Mert ha nem, félő, hogy tavasszal, a hőmérséklet emelkedésével a távozásukat követelő tüntetők száma is megsokszorozódik, mind többen és többen csábulnak majd el Simion és az AUR szirénénekétől.

Tízezren gyűltek össze tiltakozni az AUR hívószavára. Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR