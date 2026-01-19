A hétvégén tizedik alkalommal rendezték meg a Winter Romania Historic Rallyt, amelynek mezőnye klasszikus raligépekkel lepte el Kovászna és Kommandó térségét. A jubileumi futamra 17 egység nevezett be, többnyire franciák, de volt egy cseh páros is.

A francia ASPROMECA egyesület és a sepsiszentgyörgyi Auto Crono közös szervezésében zajló verseny főként a Kommandó környéki erdei utakon haladt, de érintette a Kovászna–Kommandó közötti DC14-es községi utat is. A rali teljes hossza mintegy 380 kilométer volt, ebből 220 kilométert tettek ki az időméréses szakaszok. Újdonságként egy 30 kilométeres különleges szakaszt is beiktattak, amelyet mindkét irányban teljesíteni kellett – nem kevés fejtörést okozva a versenyzőknek.

A Román Autósport Szövetség (FRAS) égisze alatt lebonyolított eseményen klasszikus és legendás raligépek álltak rajthoz. A szervezők a fiatalokra is gondoltak: versenyen kívül a 16 és 20 év közötti pilóták is próbára tehették magukat, hadd szokják idejében a ralit. Az indulók között ott volt a zágoni Kiss Balázs is, aki első alkalommal vett részt havas ralin. Tapasztalata szerint a pálya „nagyon jeges és kemény”, különösen azoknak, akik most ültek először ilyen körülmények között versenyautóba. Mint mondta, az összhang David Stancu navigátorral sokat segített, az autó meglepően jól viselkedett, még akkor is, ha sem a gumik, sem a felszerelés nem volt a legújabb. A hazai pálya előnye szerinte ilyen tempónál már alig számít: diktálás nélkül nem lehet boldogulni, hiába ismeri az ember az utat. Kiss Balázs szerint egy ilyen verseny nemcsak technikailag, hanem anyagilag is komoly kihívás, hiszen a gumik, az üzemanyag, az autó és a felszerelés bérlése, valamint a napi szervizelés mind jelentős költséget jelent. Ennek ellenére nem zárja ki a folytatást: ha sikerül támogatást találniuk, szívesen rajthoz állnának a következő téli futamokon is.

A tizedik Winter Romania Historic Rally szombaton ért véget a körülményekhez méltó, kemény küzdelemmel. A háromnapos verseny összesítése alapján a Nicolas Therrond – Jean-Marc Laviale páros diadalmaskodott egy Subaru Imprezával, megelőzve a Romain Bouchard – Thomas Benier kettőst (Mitsubishi Lancer Evo V). A dobogó harmadik fokára Fred Rosati és Philippe Marchetto állhatott fel, akik egy Hyundai i20-szal teljesítették a távot. Mindannyian franciák.

A háromnapos verseny sok hazai és külföldi érdeklődőt vonzott a térségbe, a futamokat a közönségnek kijelölt, biztonságos helyekről lehetett követni. A szombati futam a kommandói Korpáskanyar és Mica között zajlott, a közönség zöme az egykori Gyulafalván nézte a versenyt gyönyörű verőfényes időben. Sokan rostélyt vittek magukkal – miccseztek és flekkeneztek.

Éjszaka a hidegben

A marosvásárhelyi Rigó Zsolt barátaival péntek éjjel autókban és sátorban aludt, hogy jó helyről láthassák a gyorsasági futamot. „Egyedülálló élmény volt, mínusz 20 fok alatti hőmérsékletben” – mondta. Kicsit másként gondolhat vissza a hétvégére az a három 22 és 24 év közötti fiatal, akik péntekről szombatra virradó éjszaka egy Buzău megyei személyautóval csúsztak meg és sodródtak árokba a hóval borított erdei úton, amely a Kis-Bászka völgyében Gura Teghiit köti össze Kommandó községgel. A járműben utazó fiatalok -15 Celsius-fokos hidegben, mobiltelefonos térerő nélkül rekedtek az elszigetelt hegyvidéki térségben. Két csendőri egységet, valamint a Buzău megyei katasztrófavédelem erőit riasztották, Gura Teghii polgármestere pedig elrendelte az önkéntes katasztrófavédelmi szolgálat mozgósítását. A beavatkozó egységek hajnali 1.45-kor találták meg az autót, az utasok megfelelő állapotban voltak, egyikük sem szorult orvosi ellátásra.