Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Menekülni próbált, bilincsben vitték el

2026. január 19., hétfő, Közélet

A kézdivásárhelyi rendőrök a Kovászna megyei csendőrfelügyelőség munkatársainak támogatásával csütörtökön kézre kerítettek egy elítéltet, és megtették a szükséges jogi lépéseket a bírósági határozat végrehajtásához, közölte a Kovászna megyei rendőrség pénteken.

  • Képünk illusztráció. Fotó: Háromszék
A Kézdivásárhelyi Bíróság ítélete egy 19 éves fiatalemberre vonatkozik, akit három évre nevelőintézetbe utaltak. A döntés olyan bűncselekmények miatt született, amelyeket még kiskorúként követett el 2023 áprilisában, amikor egy autót tulajdonított el Bereckben, majd jogosítvány nélkül közlekedett vele. Az ellenőrzések során a fiatalembert sikerült azonosítani, ám az elfogás pillanatában megpróbált elmenekülni. A rendőrök gyorsan közbeléptek, a fiatalembert lefogták és megbilincselték. (sz.)

