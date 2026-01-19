Nagy adókat kapunk

A végén kiderül, hogy hiába tesznek mindent meg Romániában a polgármesterek, hogy az adófizetőkre kevesebb adót rójanak ki (mert ugye ezt mondja mindenki, miközben beterjeszti az adóemelést), mégis sokat kell fizetni. Ugyebár az ország is szegény és fizetésképtelen (ezt a miniszterelnökünk, Ilie Bolojan mondta), nem lehet tehát elvárni, hogy a kormány adja a pénzt a polgármesteri hivataloknak.

Bár lehet, hogy nem is olyan sok a nagynak nézett helyi adó, ha azt, mint egy suceavai férfi – aki tiltakozott adója megemelése miatt – aprópénzzel ki tudta fizetni. Ötkilónyi 5, 10 és 50 banissal törlesztett. Azt is mondta, hogy van még valami kevéske fizetni való adója (olyan 15 ezer lejnyi), amit szintén aprópénzben fog befizetni. Mindenki gondolkodhatna így, és fizethetne csupa pénzérmével, így azzal nyugtathatná magát, hogy nem is olyan sok pénz, ha aprópénzzel is lehet törleszteni.

Azzal biztatnak, hogy jövőre még nagyobbak lesznek az adók. De hogy az se tűnjön soknak, egy-két nagyobb címletű bankjeggyel mellényzsebből fogjuk majd kifizetni (ekkora zakó után ugyanis kabátja már csak kevés embernek lesz). Amikor meglátjuk, hogy mennyire megemelkedett az adónk, némi reményünk lehet, hogy talán meghibásodott a rendszer – volt ugyanis, akinek egy háromszobás lakásra 800 ezer lejes adót számoltak ki. A hatóságok viszont arra is figyelmeztetik a polgárokat, hogy annak se nagyon örüljenek, ha kicsi az adójuk, mert az is lehet tévedés.

Persze fel lehet lépni az ellen, ha magasabb adót kell fizetni. Egy aradi hölgy házát például a városháza magasabb kategóriájúnak sorolta be, pedig egy olyan utcában volt az ingatlan, amely sose látott aszfaltot, de még járda sem volt ott soha. Az illető beperelte a polgármesteri hivatalt, és nyert: a bíróság kötelezte a várost, hogy aszfaltozza le az utcát és csináltassa meg a járdát. A járda el is készült, az utcát viszont nem aszfaltozták le: ha esik, sáros, ha nem, akkor poros, de bármilyen időben ugyanolyan gödrös. A polgármesteri hivatalt minden nap késedelemért büntetik, de késedelmi kamattal sújtják a hölgyet is, mert nem fizette ki 2024-es adóját. Úgyhogy nem nagyon érdemes perelgetni, ha valaki elégedetlen az adójából megvalósuló szolgáltatásokkal.

A polgármester úr nálunk felsorolta az általuk nyújtott szolgáltatások egy részét a húszból (amelyeket mind én sem tudok, mert keveset veszek igénybe ezekből). Annak valóban örvendek, hogy az utcák ki vannak világítva, és éjjelente besüt az utcai világítás az ablakon, mert így ingyen lehet olvasgatni, és ha jön egy betörő, könnyebben tudom azonosítani. Régebb hajnalonta hallottam, ahogy jön a sepregetőgép, megsepri az utcát, de egy ideje már egyre ritkábban jár erre. A járdát a hótól saját kezűleg kell megtisztítanom, és ha nem, még meg is büntethetnek érte. Szerencsére mostanában nemigen esik hó, az esővíz meg ingyen is elfolyik.

A mostani kormány mossa kezeit, mondván, nem ő a hibás a megnövelt adók miatt, hanem az előző kormányok, amelyek nem emelték meg időben az ingatlan- és gépjárműadókat. Pedig nagyjából ugyanezek a pártok voltak kormányon akkor is – a helyzeten talán úgy tudnának segíteni, hogy visszamenőleg, az előző évekre is kivetnék a hanyagság miatt be nem szedett adót.

Az RMDSZ politikusai hosszú ideje hangoztatják, hogy nem értenek egyet az adóemelésekkel, lám, a kampányban is azt mondták, hogy „többet a polgárnak, kevesebbet az államnak”. De aztán összekeveredtek a szavak, s valahogy megint az „állam” oldalán kötött ki a „többet”.

Kelemen Hunor viszont, úgy tűnik, megtalálta a megoldást az adóemelések magyarázásának ügyében: azt írta, hogy elnézést kell kérni az adóemelések miatt az emberektől, a polgármesterek, alpolgármesterek és tanácstagok pedig minden kérdésre válaszoljanak, a támogató üzenetekre ugyanúgy, mit a dühös, csalódott hangokra. Most már alig várom, hogy megtudjam, miként érint az adóemelés, hiszen ott lesznek mind a Kelemen Hunor által felsoroltak, hogy a fejemet simogatva vigasztaljanak, s csillapítsanak, ha csalódottnak, esetleg dühösnek látnak.

Egy dolog biztos: adót fizetni bizony be fogok menni a hivatalba. Egyetlen dolog késztet erre: ha esetleg otthonról akarnám kifizetni, és meglátom, hogy mennyit kell, lehet, hogy megüt a guta – a hivatalban legalább lesz egy takarítónő, aki felmos (hogy fizetni tudjak, és ne legyen elmaradásom).

Antal Árpád és Kelemen Hunor. Fotó Facebook / Kelemen Hunor