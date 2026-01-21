Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hozzávalók: 40 dkg marhacomb, 20 dkg hagyma, 1 kg pityóka, 20 dkg murok, 5 dkg zeller, 5 dkg petrezselyem, 5 dkg karalábé, 1,5 dl olaj, só, bors, pirospaprika (fűszerpaprika), 1–2 babérlevél, őrölt kömény, csípőspaprika-őrlemény; a galuskához: 1 tojás, 5 dkg liszt, csipetnyi só; a galuska kifőzéséhez: 1–2 evőkanál olaj, só.

Elkészítése. A kockára vágott hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a szintén felkockázott marhahúst, majd folytonosan kavargatva fehéredésig pirítjuk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt köménnyel, beletesszük a babérlevelet, összekavarjuk, kevés vizet öntünk alája és puhára pároljuk. 

Ezzel párhuzamosan kevés olajon megdinszteljük a felaprított hagymát, hozzáadjuk a kockára vágott murkot, zellert, petrezselymet és karalábét, majd félpuhára pároljuk –  közben sózzuk, borsozzuk és megszórjuk őrölt köménnyel. Ha a zöldség félpuhára párolódott, feltöltjük forró vízzel és felforraljuk. Amikor fő a leves, beletesszük a felkockázott pityókát, majd puhára főzzük. 

Ezalatt a tojásból és a lisztből galuskatésztát készítünk, lobogó, enyhén sós, olajos vízbe szaggatjuk, kifőzzük, majd hideg vízzel leöblítjük. 

Ha a pityóka is megfőtt, hozzáadjuk a külön edényben készített marhapörköltet, felforraljuk, ízesítjük még sóval, borssal, őrölt köménnyel és csípőspaprika-őrleménnyel, majd beletesszük a kifőtt galuskát és felforraljuk. Friss kenyérrel tálaljuk. 

Őrölt kömény helyett használhatunk köménymagot is az étel ízesítésére. Ebben az esetben a köménymagot előbb enyhén pirítsuk meg az olajon, utána adjuk hozzá a húst.

Mennyiség: 4–5 személy

Elkészítési idő: 2 óra

 

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

