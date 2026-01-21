Elkészítése. A kockára vágott hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a szintén felkockázott marhahúst, majd folytonosan kavargatva fehéredésig pirítjuk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt köménnyel, beletesszük a babérlevelet, összekavarjuk, kevés vizet öntünk alája és puhára pároljuk.

Ezzel párhuzamosan kevés olajon megdinszteljük a felaprított hagymát, hozzáadjuk a kockára vágott murkot, zellert, petrezselymet és karalábét, majd félpuhára pároljuk – közben sózzuk, borsozzuk és megszórjuk őrölt köménnyel. Ha a zöldség félpuhára párolódott, feltöltjük forró vízzel és felforraljuk. Amikor fő a leves, beletesszük a felkockázott pityókát, majd puhára főzzük.

Ezalatt a tojásból és a lisztből galuskatésztát készítünk, lobogó, enyhén sós, olajos vízbe szaggatjuk, kifőzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.

Ha a pityóka is megfőtt, hozzáadjuk a külön edényben készített marhapörköltet, felforraljuk, ízesítjük még sóval, borssal, őrölt köménnyel és csípőspaprika-őrleménnyel, majd beletesszük a kifőtt galuskát és felforraljuk. Friss kenyérrel tálaljuk.

Őrölt kömény helyett használhatunk köménymagot is az étel ízesítésére. Ebben az esetben a köménymagot előbb enyhén pirítsuk meg az olajon, utána adjuk hozzá a húst.

Mennyiség: 4–5 személy

Elkészítési idő: 2 óra

