Hozzávalók: 40 dkg marhacomb, 20 dkg hagyma, 1 kg pityóka, 20 dkg murok, 5 dkg zeller, 5 dkg petrezselyem, 5 dkg karalábé, 1,5 dl olaj, só, bors, pirospaprika (fűszerpaprika), 1–2 babérlevél, őrölt kömény, csípőspaprika-őrlemény; a galuskához: 1 tojás, 5 dkg liszt, csipetnyi só; a galuska kifőzéséhez: 1–2 evőkanál olaj, só.
Elkészítése. A kockára vágott hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, megszórjuk pirospaprikával, hozzáadjuk a szintén felkockázott marhahúst, majd folytonosan kavargatva fehéredésig pirítjuk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, megszórjuk őrölt köménnyel, beletesszük a babérlevelet, összekavarjuk, kevés vizet öntünk alája és puhára pároljuk.
Ezzel párhuzamosan kevés olajon megdinszteljük a felaprított hagymát, hozzáadjuk a kockára vágott murkot, zellert, petrezselymet és karalábét, majd félpuhára pároljuk – közben sózzuk, borsozzuk és megszórjuk őrölt köménnyel. Ha a zöldség félpuhára párolódott, feltöltjük forró vízzel és felforraljuk. Amikor fő a leves, beletesszük a felkockázott pityókát, majd puhára főzzük.
Ezalatt a tojásból és a lisztből galuskatésztát készítünk, lobogó, enyhén sós, olajos vízbe szaggatjuk, kifőzzük, majd hideg vízzel leöblítjük.
Ha a pityóka is megfőtt, hozzáadjuk a külön edényben készített marhapörköltet, felforraljuk, ízesítjük még sóval, borssal, őrölt köménnyel és csípőspaprika-őrleménnyel, majd beletesszük a kifőtt galuskát és felforraljuk. Friss kenyérrel tálaljuk.
Őrölt kömény helyett használhatunk köménymagot is az étel ízesítésére. Ebben az esetben a köménymagot előbb enyhén pirítsuk meg az olajon, utána adjuk hozzá a húst.
Mennyiség: 4–5 személy
Elkészítési idő: 2 óra
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.