A magyar kultúra napja Háromszéken SEPSISZENTGYÖRGY. Ma 17 órától az Erdélyi Művészeti Központban Madaras Péter és Hosszú Zoltán kurátori tárlatvezetése a Ctrl+Alt+Del kiállításon.

* 19 órakor az Árkosi Kulturális Központban megnyitják a Barcsay 125 anatómiai rajzkiállítást a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet szervezésében. A tárlatot megnyitja Péter Alpár képzőművész, a PTE Művészeti Kar Kihelyezett Képzőművészeti Intézetének anatómiatanára és Szebeni Zsuzsanna intézetvezető. Az esemény házigazdája Kopacz Attila igazgató, támogató: Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány. * Csütörtökön 18 órától Csodaszarvas – a Cimborák Bábszínház bábelőadása. * 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében Háromszék Kultúrájáért díjátadó ünnepség: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke átadja a megyei tanács és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított Háromszék Kultúrájáért díjat Ütő Gusztáv képzőművész, akcióművész, egyetemi tanárnak és Vinczeffy László képzőművész, képrestaurátornak, majd Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a háromszéki és barcasági kultúraszervezőknek átadja azokat az okleveleket, amelyek a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett, kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzési program sikeres elvégzését tanúsítják; közreműködik a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Time for Flute fuvolatriója: Ivanitzki Krisztina (X. o.), Tóth-Kovács Iringó (IX. o.), Császár Katalin (felkészítő tanár); Bajor Andor-átiratok címmel emlékest Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Bod Péter Megyei Könyvtár közös szervezésében – Bajor-átiratokkal jelentkezik az esten Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc, házigazda/moderátor: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. * 19 órától a kamarateremben Jégtorta – a Tamási Áron Színház előadása.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma a Vigadó Művelődési Központ nagytermében 19 órától az Udvarhely Néptáncműhely 100 lejes feleség című előadása. * Csütörtökön 17 órától a Vigadó nagytermében Kovács Ákos: Magunk maradtunk (magyar kisjátékfilm), a Vigadó Mozi és a Vándormozi közös szervezésében. 18 órától Ember maradj! – az Ákos-sztori. Eddig. 20 órától közönségtalálkozó Kovács Ákos énekessel, moderátor: Lung László Zsolt. Jegyár: 50 lej, amely belépést biztosít mindhárom eseményre.

KÉZDISZÁRAZPATAK. Csütörtökön 18 órakor a kézdiszárazpataki művelődési otthonban az Ópra Benedek-iskola szervezésében Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus bemutatja Bartos Lóránt és Iochom István A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét és beszélget a szerzőpárossal. Közreműködik az iskola furulyacsoportja.

BARÓT. Csütörtökön 18 órától az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében: Híres erdővidékiek – portrékiállítás Kertai Zalán festményeiből.

KOVÁSZNA. Csütörtökön 11 órától a Kovásznai Művelődési Központban Petőfi Sándor-életmű – előadás Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének tolmácsolásában.

Lakossági fórum

A Székely Nemzeti Tanács ma 17 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében lakossági fórumot szervez Székelyföld autonómiájának jövőjéről. Meghívott előadók: Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivője. Moderátor Ferencz Csaba, az SZNT alelnöke, házigazda Gazda Zoltán, az SZNT ügyvivője. Közreműködnek a Brassói Magyar Színház tagjai: Farkas Tamás Zoltán, Szász Mihály, Demeter Elemér, Lucaci Réka és Antal Zita Melánia. Minden érdeklődőt

várnak.

Tánc

VENDÉGJÁTÉKOK. Sepsiszent­györgyön a Háromszék Táncstúdióban 23-án, pénteken 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendég­előadása. * 28-án, szerdán a Háromszék Táncstúdióban 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelő­adásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 7.05-től ima a hivatásokért, 8 órától szentmise Nagyváradról a Szent József-templomból, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra. Honlap:

mariaradio.ro.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (román feliratos), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18.30-tól Ősi ösztön (magyarul beszélő), 19 órától Father, Mother, Sister, Brother (román feliratos), 20.15-től Greenland: Az új menedék (román feliratos), 21 órától Ha tudnék, beléd rúgnék (román feliratos).

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 25-ig zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Ma az evangélikus templomban Hegyi István református lelkész, csütörtökön a Gyár utcai Krisztus Király-templomban Dénes Előd református lelkész-esperes szolgál.

Jótékonysági est

A baróti unitárius templomban ma 19 órától Intés az őrzőkhöz – versek, gondolatok a hitről, kitartásról és helytállásról címmel Marosán Csaba színművész (Kolozsvár) tart jótékonysági irodalmi estet a baróti Dimény István (Kottyász) megsegítése érdekében.

Gombaismereti kiselőadások

Január 22-én, csütörtökön 17 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban bemutatják a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárát, majd Farkas János tart vetített képes kiselőadást Gombásztábor Kapnikbányán, gombaritkaságok címmel.

Ingyenes látogatás a múzeumban

A magyar kultúra napján, január 22-én, csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum is csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, melynek keretében számos közgyűjtemény teszi szabadon hozzáférhetővé állandó kiállításait. Az e jeles napon 9-től 17 óráig ingyenesen látogatható kiállítások:

* Csereyné – 200 – Újjászületünk! A Székely Nemzeti Múzeum alapítója, Csereyné Zathureczky Emília életét és intézményteremtő munkásságát bemutató kiállítás, amely a múzeum születésének történetét és a korai gyűjtemény válogatott tárgyait állítja középpontba.

* Géniuszok a hősök mögött – Háromszék az 1848–49. évi szabadságharcban. Az 1848–49-es szabadságharc háromszéki eseményeit feldolgozó tárlat, amely a közösségi összefogásra, az önvédelmi harc megszervezésére és a háttérben munkáló szereplők – a „hősök mögötti géniuszok” – tevékenységére irányítja a figyelmet.

* Mérföldkövek – A székelység története. A Mérföldkövek című kiállításon a hatalmas gyűjteményből válogatott különleges, egyedi tárgyakon és történetfoszlányokon keresztül körvonalazzák a múzeum által megtett utat az alapítástól napjainkig.

Röviden

SZÜNETEL A JOGI TANÁCSADÁS szerdánként néhány hétig a szerkesztősé­günkben.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. (0367 412 103) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) tart nyitva.