Újabb regionális terjeszkedési projektet indít a StartUp HUB: a cégcsoport, a Simon’s Burger Magyarországról indult, nemzetközi franchise-programjához csatlakozva vezeti be a márkát a hazai piacra – közölte Grüman Róbert társtulajdonos. Az első étterem Kolozsvár belvárosában nyílik meg a franchise-jogokat birtokló Simon’s Burger CJ Kft. üzemeltetésében. A cél nem egy egyszeri piaci jelenlét megteremtése, hanem egy országosan fejleszthető gyors­éttermi hálózat felépítése.

A romániai terjeszkedést a StartUp HUB társ­alapítói, Grüman Róbert és Oltean Csongor indították el. Az általuk felépített cégcsoport az elmúlt években fejleszthető digitális és szolgáltatási üzleti modellek mentén bővült: portfóliójába tartozik többek között a DreamJobs.ro állásportál, a StayHere.ro szállásportál, valamint a Tecalificam.ro, egy kompetenciafelmérésre épülő digitális platform.

Az alapítók elmondták, a több mint száz fős állandó csapattal működő vállalatcsoport a gyorséttermi szegmens felé történő nyitással olyan fogyasztói piacon kívánja bővíteni és változatossá tenni tevékenységét, ahol a franchise-alapú növekedés és a mérethatékonyság üzletileg jól előrejelezhető.

A kolozsvári üzlet

A romániai operáció vezetését ellátó Oltean Csongor elmondta: az itteni piacra lépést nem kísérleti projektként kezelik, hanem előre megtervezett növekedési pályaként. A kolozsvári egység egy több mint 200 négyzetméteres, úgynevezett zászlóshajó (flagship) étterem lesz, amelynek feladata a márka, az árképzés és az operációs modell teljes körű kipróbálása és érvényesítése. Ezt követően egy ötéves időtávon belül 25 éttermes országos hálózat kiépítésében gondolkodnak. A fókusz a nagyvárosi jelenléten, az egységes működésen és a kontrollált ütemű terjeszkedésen van – mondta Oltean Csongor.

Tóth Simon, a Simon’s Burger alapítója szerint a partnerség kulcsa a helyi végrehajtás minősége. „Az elmúlt években Magyarországon, majd Szlovákiában és Ausztriában is azt láttuk, hogy a Simon’s Burger koncepciója működik, a hálózatunk pedig időközben átlépte a 30 éttermes szintet. A márkacsoportunk nemzetközi jelenlétét tovább erősíti, hogy a Smashy Burgerrel New Yorkban is megjelentünk. Románia számunkra stratégiai piac, ahol kizárólag olyan partnerekkel akartunk együttműködni, akik nemcsak üzemeltetnek, hanem hosszú távon rendszert építenek. A StartUp HUB társalapítóiban ezt a szemléletet találtuk meg” – fejtette ki.

Tóth Simon alapító

Korvin Tibor, a Simon’s Burger franchise-igazgatója szerint a kolozsvári nyitás nemcsak piaci belépés, hanem operációs referenciaérték is, hiszen itt vizsgálják a romániai fogyasztói szokásokat, az árérzékenységet és a költségstruktúrát az itt jelen lévő erősen kompetitív gyorséttermi piacon.

A StartUp HUB társalapítói szerint a projekt szervesen illeszkedik a cégcsoport hosszú távú stratégiájába, amely az adaptálható üzleti modellek meghonosítására összpontosít. Az új tevékenységgel egy szerethető, fogyasztói szinten erős márka, egy üzletileg bizonyított franchise-struktúra és egy jól időzített piaci nyitás találkozásában bíznak, amely hosszú távon is fenntartható és skálázható növekedést tesz lehetővé.

A kolozsvári étterem kivitelezése folyamatban van, a nyitás várhatóan tavasszal történik meg.