Folytatjuk év eleji visszapillantónkat, amelyben az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás bőven, köztük az óriásira duzzadt költségvetési hiány által kikényszerített megszorító intézkedések sorozata.
Május
A kommandói helyi tanács elfogadta a község 2025-ös költségvetését, amely összesen 6,82 millió lej. A legfontosabb fejlesztés a szennyvízhálózat befejezése, amelyhez az önkormányzatnak önrészt kell biztosítania. Emellett folytatódik a fiatalok számára épülő, közel nulla energiafelhasználású lakások kivitelezése.
A Vatikán vagyona. A pápaválasztás kapcsán megnéztük, hogy miből gazdálkodik a Vatikán. A bankárok becslései szerint a pápai állam vagyona 10–15 milliárd dollárra tehető. Ebből csak az olasz részvények értéke 1,6 milliárd dollár, ami az olasz piacon jegyzett részvények értékének mintegy 15 százalékát teszi ki. A Vatikánnak nagy befektetései vannak a banki, biztosítási, vegyipari, acél-, építőipari és ingatlanszektorban. Az olasz részvénytulajdonosokkal ellentétben a Vatikán nem fizet adót az ebből származó jövedelem után, ami napjainkig sok politikai vitát kavar.
Választás és pénzpiac. Az elnökválasztás első fordulója után történelmi csúcsot döntött az euró a lejjel szemben, meghaladva az ötlejes pszichológiai küszöböt. A jegybank középárfolyama szerint egy euró 5,0378 lejt ért, 6,03 banival (1,21 százalékkal) többet, mint az előző napi árfolyam szerinti 4,9775 lej. Ugyanakkor a tőzsde is negatív értékeket produkált.
Fejlődés. Az elnökválasztás két fordulója között számadatok alapján néztük meg Románia uniós csatlakozása utáni fejlődését. Eszerint az ország több mint 100 milliárd eurót kapott uniós forrásokból, és a romániai bérek látványosan emelkedtek. Az egyenlőtlenségek azonban továbbra is fennállnak. 2024-ben az egy főre jutó bruttó hazai termék vásárlóerő-paritáson kifejezve az uniós átlag 66 százaléka volt Bulgáriában és 241 százaléka Luxemburgban, míg nálunk 79 százalék.
Leértékelés. A korábbi 2,5 százalékról 1,4 százalékra csökkentette a román GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság. Később a Világbank a januárban becsült 2,1 százalékról 1,3 százalékra módosította a növekedést.
Eredmények. A költségvetés végrehajtása 2025 első negyedévében 43,66 milliárd lejes hiánnyal zárult, ami a GDP 2,28 százalékának felel meg, és 0,24 százalékponttal magasabb, mint 2024 első negyedévében.
Árvíz. Nagyborosnyó, Kökösbácstelek, Márkosrét térségében az árvíz miatt a lakosságot is menekíteni kellett. Közel kétszáz háztartás és több mint 4000 hektár földterület került víz alá Háromszéken.
Június
Bányakatasztrófa. A parajdi sóbányába betört víz elöntötte a tárnákat, a közelben lakókat kitelepítették. A vidék megélhetését biztosító kulcsfontosságú létesítmény – a későbbi beavatkozások ellenére – használhatatlanná vált, a környezeti károk mértékét azóta sem lehet tudni. A Kis-Küküllő mentén több település ivóvíz nélkül maradt.
Gazdaságélénkítés. Venture Studio néven a StartUp HUB új gazdasági központot nyitott Sepsiszentgyörgyön, amelynek célja az erdélyi startupok nemzetközi piacra lépésének elősegítése.
Figyelmeztetés. Az Európai Unió Tanácsa által közzétett dokumentum szerint Románia kiadásainak növekedése jóval meghaladja a hét évre szóló deficitcsökkentési tervben rögzített felső határt, ami veszélyezteti a túlzott hiány 2030-ig történő kiigazítását.
Egyetem. A tíz évvel ezelőtti kezdetekről és az elmúlt évek megvalósításairól emlékeztek meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karán, különös hangsúllyal arra, hogy itt kezdte meg működését az egyetlen hazai magyar nyelvű agrármérnökképzés.
Tüntetések. A költségvetési hiány leszorítása érdekében bevezetendő tervezett megszorítások ellen szakszervezeti tüntetések kezdődtek Bukarestben. Az államfő és a kormány képviselői egyeztetésre hívták a szakszervezeteket. Később tüntettek a vendéglátósok, a tanügyiek, illetve a közalkalmazottak is.
Új kormány. Hosszú egyeztetéssorozat után aláírta a közös kormányzásról szóló koalíciós megállapodást a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, az eddig ellenzékben politizáló Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ. Ilie Bolojan kormányfő elismerte, hogy népszerűtlen intézkedésekre készülnek: az összes adómentesség és -kedvezmény felülvizsgálata, az adózási kiskapuk felszámolása, az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulás kiterjesztése a nyugdíjakra, az osztalék- és a vagyonadó módosítása, központi állami intézmények összevonása, közalkalmazottak esetenkénti elbocsátása, az „aberráns bérpótlékok” megszüntetése, egységes közalkalmazotti bértábla és egyértelmű teljesítménykritériumok kidolgozása.
Bajban. 2024-ben az Európai Unióban Romániában volt a legmagasabb a költségvetési hiány: a GDP-arányosan 9,3 százalék mellett az országnak szintén a legmagasabb folyó fizetési mérleghiánnyal kellett szembenéznie, a várt 2,5 százalékos GDP-növekedéssel szemben pedig a bővülés csupán 1,4 százalékos volt.
