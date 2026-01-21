Folytatjuk év eleji visszapillantónkat, amelyben az előző esztendő lapunkban is közölt legfontosabb gazdasági híreit, eseményeit elevenítjük fel. A 2025-ös esztendőre is jutott változás bőven, köztük az óriásira duzzadt költségvetési hiány által kikényszerített megszorító intézkedések sorozata.

Május

A kommandói helyi tanács elfogadta a község 2025-ös költségvetését, amely összesen 6,82 millió lej. A legfontosabb fejlesztés a szennyvízhálózat befejezése, amelyhez az önkormányzatnak önrészt kell biztosítania. Emellett folytatódik a fiatalok számára épülő, közel nulla energiafelhasználású lakások kivitelezése.

A Vatikán vagyona. A pápaválasztás kapcsán megnéztük, hogy miből gazdálkodik a Vatikán. A bankárok becslései szerint a pápai állam vagyona 10–15 milliárd dollárra tehető. Ebből csak az olasz részvények értéke 1,6 milliárd dollár, ami az olasz piacon jegyzett részvények értékének mintegy 15 százalékát teszi ki. A Vatikánnak nagy befektetései vannak a banki, biztosítási, vegyipari, acél-, építőipari és ingatlanszektorban. Az olasz részvénytulajdonosokkal ellentétben a Vatikán nem fizet adót az ebből származó jövedelem után, ami napjainkig sok politikai vitát kavar.

Választás és pénzpiac. Az elnökválasztás első fordulója után történelmi csúcsot döntött az euró a lejjel szemben, meghaladva az ötlejes pszichológiai küszöböt. A jegybank középárfolyama szerint egy euró 5,0378 lejt ért, 6,03 banival (1,21 százalékkal) többet, mint az előző napi árfolyam szerinti 4,9775 lej. Ugyanakkor a tőzsde is negatív értékeket produkált.

Fejlődés. Az elnökválasztás két fordulója között szám­adatok alapján néztük meg Románia uniós csatlakozása utáni fejlődését. Eszerint az ország több mint 100 milliárd eurót kapott uniós forrásokból, és a romániai bérek látványosan emelkedtek. Az egyenlőtlenségek azonban továbbra is fennállnak. 2024-ben az egy főre jutó bruttó hazai termék vásárlóerő-paritáson kifejezve az uniós átlag 66 százaléka volt Bulgáriában és 241 százaléka Luxemburgban, míg nálunk 79 százalék.

Leértékelés. A korábbi 2,5 százalékról 1,4 százalékra csökkentette a román GDP növekedésére vonatkozó prognózisát az Európai Bizottság. Később a Világbank a januárban becsült 2,1 százalékról 1,3 százalékra módosította a növekedést.

Eredmények. A költségvetés végrehajtása 2025 első negyedévében 43,66 milliárd lejes hiánnyal zárult, ami a GDP 2,28 százalékának felel meg, és 0,24 százalékponttal magasabb, mint 2024 első negyedévében.

Árvíz. Nagyborosnyó, Kö­kösbácstelek, Márkosrét térségében az árvíz miatt a lakosságot is menekíteni kellett. Közel kétszáz háztartás és több mint 4000 hektár földterület került víz alá Háromszéken.

Június

Bányakatasztrófa. A parajdi sóbányába betört víz elöntötte a tárnákat, a közelben lakókat kitelepítették. A vidék megélhetését biztosító kulcsfontosságú létesítmény – a későbbi beavatkozások ellenére – használhatatlanná vált, a környezeti károk mértékét azóta sem lehet tudni. A Kis-Küküllő mentén több település ivóvíz nélkül maradt.

Gazdaságélénkítés. Venture Studio néven a StartUp HUB új gazdasági központot nyitott Sepsiszentgyörgyön, amelynek célja az erdélyi startupok nemzetközi piacra lépésének elősegítése.

Figyelmeztetés. Az Európai Unió Tanácsa által közzétett dokumentum szerint Románia kiadásainak növekedése jóval meghaladja a hét évre szóló deficitcsökkentési tervben rögzített felső határt, ami veszélyezteti a túlzott hiány 2030-ig történő kiigazítását.

Egyetem. A tíz évvel ezelőtti kezdetekről és az elmúlt évek megvalósításairól emlékeztek meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karán, különös hangsúllyal arra, hogy itt kezdte meg működését az egyetlen hazai magyar nyelvű agrármérnökképzés.

Tüntetések. A költségvetési hiány leszorítása érdekében bevezetendő tervezett megszorítások ellen szakszervezeti tüntetések kezdődtek Bukarestben. Az államfő és a kormány képviselői egyeztetésre hívták a szakszervezeteket. Később tüntettek a vendéglátósok, a tanügyiek, illetve a közalkalmazottak is.

Új kormány. Hosszú egyeztetéssorozat után aláírta a közös kormányzásról szóló koalíciós megállapodást a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, az eddig ellenzékben politizáló Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDSZ. Ilie Bolojan kormányfő elismerte, hogy népszerűtlen intézkedésekre készülnek: az összes adómentesség és -kedvezmény felülvizsgálata, az adózási kiskapuk felszámolása, az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulás kiterjesztése a nyugdíjakra, az osztalék- és a vagyonadó módosítása, központi állami intézmények összevonása, közalkalmazottak esetenkénti elbocsátása, az „aberráns bérpótlékok” megszüntetése, egységes közalkalmazotti bértábla és egyértelmű teljesítménykritériumok kidolgozása.

Bajban. 2024-ben az Európai Unióban Romániában volt a legmagasabb a költségvetési hiány: a GDP-arányosan 9,3 százalék mellett az országnak szintén a legmagasabb folyó fizetési mérleghiánnyal kellett szembenéznie, a várt 2,5 százalékos GDP-növekedéssel szemben pedig a bővülés csupán 1,4 százalékos volt.