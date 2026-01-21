Ilyés Botond, Gelence polgármestere a 2026-os helyi adókkal kapcsolatban hangsúlyozta: a községben nem történt önkormányzati döntésen alapuló adóemelés, az adók mértéke kizárólag a törvény által előírt változásokat követi. Mint fogalmazott, Gelence nem rótt ki pluszterheket a lakosságra, az adók ott és annyiban változtak, amennyiben azt az országos jogszabályok kötelezővé tették.

A polgármester rámutatott, az elmúlt időszakban tapasztalt különbségek hátterében nem szándékos emelés, hanem egy átfogóbb és pontosabb azonosítási folyamat áll. Gelencén ugyanis drónos felmérés és térinformatikai rendszer (QGIS – szerk.) segítségével kezdték el pontosítani az ingatlanok valós alapterületét. Ennek következtében sok esetben kiderült, hogy a korábban bevallott adatok nem fedték a tényleges állapotot, így az adózás most a valós méretekhez igazodik.

Ilyés Botond szerint ez magyarázza azt is, hogy a község egy részében az emberek magasabb adóterhet éreznek, hiszen olyan épületek és bővítések kerültek be az adónyilvántartásba, amelyek korábban nem szerepeltek benne. Előfordult olyan eset is, amikor egy kisebb lakóházra fizettek adót, miközben a telken több száz négyzetméternyi épület állt, vagy műhelyek és melléképületek nem voltak feltüntetve. A mostani rendszer ezekre a különbségekre világít rá, és fokozatosan közelíti egymáshoz a nyilvántartott és a valós állapotot.

A polgármester kiemelte, hogy a folyamat nem egyik napról a másikra zajlik, hiszen Gelence csak részlegesen kapcsolódott be az általános kataszteri programba. Jelenleg elsősorban a falu egyes részeinek – főleg az Alszeg – felmérése és rendezése történik, de a cél az, hogy idővel az egész község területén egységes és pontos adatbázis álljon rendelkezésre. Ez hosszú távon nemcsak az adózás átláthatóságát növeli, hanem a telekkönyvi helyzetek rendezését is segíti.

Az autóadók kapcsán Ilyés Botond elmondta, hogy ezek esetében is kizárólag a törvényi előírásokat követték, és bizonyos kategóriák, például nagyobb hengerűrtartalmú járművek és mezőgazdasági gépek esetében csökkenés is tapasztalható. Hangsúlyozta: a község számára fontos a mezőgazdasági tevékenységek támogatása, ezért ha lehet, igyekeznek a gazdák terheit nem növelni.

A polgármester beszélt arról is, hogy az urbanisztikai szabályozások és az újabb törvényi változások a jövőben még inkább lehetővé teszik az eddig nem nyilvántartott épületek bevonását az adózásba. Ez azonban nem büntető jellegű lépésként értelmezendő, hanem a jogszerűség és az egyenlő teherviselés irányába tett szükséges lépésként.

Ilyés Botond elismerte, hogy az adóváltozások senkinek sem kellemesek, és az önkormányzat munkatársai is a saját bőrükön érzik a növekedéseket. Ugyanakkor hangsúlyozta: a hivatal nyitott minden kérdésre, az ügyfélfogadások során igyekeznek tisztázni a félreértéseket, és segítséget nyújtani azoknak, akik bizonytalanságot tapasztalnak. Véleménye szerint a feszültség jelentős része a pontatlan vagy félrevezető információkból ered, amelyek főként a közösségi médiában terjednek.