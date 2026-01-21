A Ferencváros női kézilabdacsapata bejelentette, hogy az idény végén Janurik Kinga, Dragana Cvijić, Laura Glauser és Orlane Kanor is távozik. A magyar válogatott kapusa esetében egyidejűleg hivatalossá vált, hogy nyártól a Brassói Corona együttesében játszik.

A barcasági gárda kedden hozta nyilvánosságra a 34 éves Európa-bajnoki bronzérmes hálóőr leigazolását. Janurik 2020-ban került a Népligetbe, eddig 223 mérkőzésen lépett pályára a Ferencváros mezében, kétszer nyert bajnokságot, négyszer Magyar Kupát és a Bajnokok Ligája-ezüstéremből is kivette a részét. Hozzá hasonlóan a szerb Dragana Cvijić, valamint a világ- és Európa-bajnok francia Orlane Kanor szerződését sem hosszabbította meg az FTC. Távozik a szintén vb- és Eb-győztes francia Laura Glauser is, akivel a magyar klub ugyan megállapodott a folytatásról, azonban a kapus később személyes okokra hivatkozva visszalépett az aláírástól.

A zöld-fehér alakulatnál komolyabb átalakulás lesz az idény végén a keretben: egyszerre jelentették be Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie és Lysa Tchapt­chet szerződtetését, később kiderült az is, hogy Michala Möller is érkezik. A magyar kulcsemberek közül hosszabbított Klujber Katrin, Márton Gréta, Simon Petra és Bordás Réka, illetve a hosszú évek óta a klubot szolgáló légiósok közül Emily Vogel és Angela Malestein. Távozik ugyanakkor Daria Dmitrieva és már az évad közben elhagyta a csapatot Tomori Zsuzsanna.