Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy
PAKUTS ANDRÁS
életének 87. évében elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2026. január 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az aldobolyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától az aldobolyi ravatalozóháznál.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
3080
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon
és jó szomszéd, a csomortáni születésű
PAPP (MÁTYÁS) ILONA
életének 90. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2026. január
23-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus temetőben.
Az Úr adjon neki örök
nyugodalmat, és az örök
világosság fényeskedjék neki.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család
1120777
Részvét
Őszinte részvéttel kívánunk megnyugvást dr. Tusa-Illyés Kinga kolléganőnknek és családjának férje elhunyta alkalmából.
A Kovászna Megyei Családorvosok Szövetsége
1120774
Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KOVÁCS VILHELMINA (szül. NEDELKA) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a Kádár és a Tribel családnak a sok segítségért, támogatásért és együttérzésükért. Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család
4336137
Megemlékezés
„Istennek köszönjük, hogy
a miénk volt és az is maradt, mert aki szeretettel
a szívünkben él, nem halt meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston)
Kegyelettel emlékezünk
ifj. GÁSPÁR REZSŐRE halálának kilencedik és
a kézdivásárhelyi
PAPP JÓZSEFRE
halálának huszadik évfordulóján. „Amíg él a
szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.”
Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Szeretteik
1120778
Fájó szívvel és szeretettel
emlékezünk az ikafalvi
születésű nyujtódi
DÉNES PÉTERRE
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
109801
Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezem a sepsibesenyői DOCZÉ GYULÁRA
halálának 14. évfordulóján. Emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.
Rétyi unokatestvére
1120775
Múlnak az évek, a fájdalom marad. Könnyes szemmel emlékezem a kálnoki
FOSZTÓ GÉZÁNÉ
DÁVID BERTÁRA
halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
Erzsébet
1120770
Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad
az emlék és a néma gyász. Könnyes szemmel, az örök elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezem a rétyi
KOVÁCS IRMÁRA,
aki búcsú nélkül karjaim közt 14 éve örökre itt hagyott.
Kimegyek a temetőbe,
elsuttogom százszor, bármi is volt az életben, nagyon
hiányzol. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes.
Testvére
1120769
Hiányát mindennap érezve, szívünk mély fájdalmával
emlékezünk drága
gyermekünkre, a berecki
MÁTYÁS LÁSZLÓRA
tragikus halálának 19. évfordulóján. „Emlékezzetek rám, kik köztetek éltem, s kit ti nagyon szerettetek egykor.” (József Attila)
Szerettei
1120767
A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél,
de szívünkben örökké velünk maradsz. Szeretettel és
kegyelettel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
TÓTH DELINKÉRE
halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Emma
és hozzátartozói
109771
Drága emléküket örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
RÁTZ ELEMÉRRE halálának 14. évében és RÁTZ ANNÁRA halálának 16. hónapjában.
Szeretteik
4336134
Fájó szívvel, de megbékéléssel gondolunk drága édesapánkra,
dr. SZŐTS DÁNIELRE halálának kilencedik évében. Békesség Istentől.
Gyermekei, unokái, rokonsága
4336136
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.