Elhalálozás

2026. január 22., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával 
tudatjuk, hogy
PAKUTS ANDRÁS
életének 87. évében elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2026. január 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az aldobolyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés napján 13 órától az aldobolyi ravatalozóháznál.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
3080

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, 
testvér, anyós, rokon 
és jó szomszéd, a csomortáni születésű
PAPP (MÁTYÁS) ILONA
életének 90. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2026. január 
23-án 14 órakor lesz a kézdi­vásárhelyi római katolikus temetőben.
Az Úr adjon neki örök 
nyugodalmat, és az örök 
világosság fényeskedjék neki.
Nyugodjék békében.
A gyászoló család
1120777

 

Részvét

Őszinte részvéttel kívánunk megnyugvást dr. Tusa-Illyés Kinga kolléganőnknek és családjának férje elhunyta alkalmából.
A Kovászna Megyei Családorvosok Szövetsége
1120774

 

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KOVÁCS VILHELMINA (szül. NEDELKA) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a Kádár és a Tribel családnak a sok segítségért, támogatásért és együttérzésükért. ­Emléke szívünkben örökké él.
A gyászoló család
4336137

 

Megemlékezés

„Istennek köszönjük, hogy 
a miénk volt és az is maradt, mert aki szeretettel 
a szívünkben él, nem halt meg, csak távol van.”
(Szent Ágoston) 
Kegyelettel emlékezünk
ifj. GÁSPÁR REZSŐRE ­halálának kilencedik és
a kézdivásárhelyi 
PAPP JÓZSEFRE 
halálának huszadik év­fordulóján. „Amíg él a 
szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” 
Emlékük legyen áldott, ­nyugalmuk csendes.
Szeretteik
1120778

Fájó szívvel és szeretettel 
emlékezünk az ikafalvi 
születésű nyujtódi 
DÉNES PÉTERRE 
halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
109801

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezem a sepsibesenyői DOCZÉ GYULÁRA 
halálának 14. évfordulóján. Emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.
Rétyi unokatestvére
1120775

Múlnak az évek, a fájdalom marad. Könnyes szemmel emlékezem a kálnoki
FOSZTÓ GÉZÁNÉ
DÁVID BERTÁRA
halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
Erzsébet
1120770

Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad
az emlék és a néma gyász. Könnyes szemmel, az örök elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezem a rétyi
KOVÁCS IRMÁRA, 
aki búcsú nélkül karjaim közt 14 éve örökre itt hagyott. 
Kimegyek a temetőbe, 
elsuttogom százszor, bármi is volt az életben, nagyon 
hiányzol. Emléke legyen 
áldott, pihenése csendes.
Testvére
1120769

Hiányát mindennap érezve, szívünk mély fájdalmával 
emlékezünk drága 
gyermekünkre, a berecki
MÁTYÁS LÁSZLÓRA 
tragikus halálának 19. évfordulóján. „Emlékezzetek rám, kik köztetek éltem, s kit ti nagyon szerettetek egykor.” (József Attila)
Szerettei
1120767

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél, 
de szívünkben örökké velünk maradsz. Szeretettel és 
kegyelettel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi
TÓTH DELINKÉRE 
halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Testvére, Emma 
és hozzátartozói
109771

Drága emléküket örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk
RÁTZ ELEMÉRRE halálának 14. évében és RÁTZ ANNÁRA halálának 16. hónapjában.
Szeretteik
4336134

Fájó szívvel, de meg­békéléssel gondolunk drága édesapánkra,
dr. SZŐTS DÁNIELRE ­halálának kilencedik évében. Békesség Istentől.
Gyermekei, unokái, ­rokonsága
4336136

