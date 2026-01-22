Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy

PAKUTS ANDRÁS

életének 87. évében elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2026. január 22-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az aldobolyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától az aldobolyi ravatalozóháznál.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

3080

„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1)

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva

tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,

testvér, anyós, rokon

és jó szomszéd, a csomortáni születésű

PAPP (MÁTYÁS) ILONA

életének 90. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2026. január

23-án 14 órakor lesz a kézdi­vásárhelyi római katolikus temetőben.

Az Úr adjon neki örök

nyugodalmat, és az örök

világosság fényeskedjék neki.

Nyugodjék békében.

A gyászoló család

1120777

Részvét

Őszinte részvéttel kívánunk megnyugvást dr. Tusa-Illyés Kinga kolléganőnknek és családjának férje elhunyta alkalmából.

A Kovászna Megyei Családorvosok Szövetsége

1120774

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KOVÁCS VILHELMINA (szül. NEDELKA) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet a Kádár és a Tribel családnak a sok segítségért, támogatásért és együttérzésükért. ­Emléke szívünkben örökké él.

A gyászoló család

4336137

Megemlékezés

„Istennek köszönjük, hogy

a miénk volt és az is maradt, mert aki szeretettel

a szívünkben él, nem halt meg, csak távol van.”

(Szent Ágoston)

Kegyelettel emlékezünk

ifj. GÁSPÁR REZSŐRE ­halálának kilencedik és

a kézdivásárhelyi

PAPP JÓZSEFRE

halálának huszadik év­fordulóján. „Amíg él a

szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.”

Emlékük legyen áldott, ­nyugalmuk csendes.

Szeretteik

1120778

Fájó szívvel és szeretettel

emlékezünk az ikafalvi

születésű nyujtódi

DÉNES PÉTERRE

halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló családja

109801

Könnyes szemmel, soha el nem múló fájdalommal emlékezem a sepsibesenyői DOCZÉ GYULÁRA

halálának 14. évfordulóján. Emlékét őrzöm életemen át. Csendes pihenést.

Rétyi unokatestvére

1120775

Múlnak az évek, a fájdalom marad. Könnyes szemmel emlékezem a kálnoki

FOSZTÓ GÉZÁNÉ

DÁVID BERTÁRA

halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Erzsébet

1120770

Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát, marad

az emlék és a néma gyász. Könnyes szemmel, az örök elválás soha el nem múló fájdalmával emlékezem a rétyi

KOVÁCS IRMÁRA,

aki búcsú nélkül karjaim közt 14 éve örökre itt hagyott.

Kimegyek a temetőbe,

elsuttogom százszor, bármi is volt az életben, nagyon

hiányzol. Emléke legyen

áldott, pihenése csendes.

Testvére

1120769

Hiányát mindennap érezve, szívünk mély fájdalmával

emlékezünk drága

gyermekünkre, a berecki

MÁTYÁS LÁSZLÓRA

tragikus halálának 19. évfordulóján. „Emlékezzetek rám, kik köztetek éltem, s kit ti nagyon szerettetek egykor.” (József Attila)

Szerettei

1120767

A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt, elmentél,

de szívünkben örökké velünk maradsz. Szeretettel és

kegyelettel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

TÓTH DELINKÉRE

halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Emma

és hozzátartozói

109771

Drága emléküket örökre szívünkbe zárva, kegyelettel emlékezünk

RÁTZ ELEMÉRRE halálának 14. évében és RÁTZ ANNÁRA halálának 16. hónapjában.

Szeretteik

4336134

Fájó szívvel, de meg­békéléssel gondolunk drága édesapánkra,

dr. SZŐTS DÁNIELRE ­halálának kilencedik évében. Békesség Istentől.

Gyermekei, unokái, ­rokonsága

4336136