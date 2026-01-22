. ♦ 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében a Háromszék Kultúrájáért díjátadó ünnepség: Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke átadja a megyei tanács és a Kovászna Megyei Művelődési Központ által alapított Háromszék Kultúrájáért díjat Ütő Gusztáv képzőművész, akcióművész, egyetemi tanárnak és Vinczeffy László képzőművész, képrestaurátornak, majd Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára a háromszéki és barcasági kultúraszervezőknek átadja azokat az okleveleket, amelyek a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett, kulturális közönség- és közösségszervezési továbbképzési program sikeres elvégzését tanúsítják; közreműködik a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Time for Flute fuvolatriója: Ivanitzki Krisztina (X. o.), Tóth-Kovács Iringó (IX. o.), Császár Katalin (felkészítő tanár); Bajor Andor-átiratok címmel emlékest Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Bod Péter Megyei Könyvtár közös szervezésében – Bajor-átiratokkal jelentkezik az esten Márton Evelin, Sánta Miriám, Varga László Edgár, Vermesser Levente és Vincze Ferenc, házigazda/moderátor: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

♦ 19 órától a kamarateremben Jégtorta – a Tamási Áron Színház előadása. ♦ Január 23-án, pénteken 10 és 12 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Háromszék Táncszínház Ludas Matyi című előadása. ♦ 19 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig című film vetítése és közönségtalálkozó Kovács Ákossal és az alkotókkal az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete és a Vándormozi közös szervezésében. A film rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. A belépőjegy 50 lej, online kapható a vandormozi.ro oldalon. ♦ 20 órától a Tamási Áron Színházban a Kováts András Ifjúsági Koncertzenekar ünnepi hangversenye a Kónya Ádám Művelődési Ház és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának közös szervezésében. Vezényel: Maksai József. A koncertre jegyeket 40 és 20 lejes áron a városi kulturális szervezőirodában lehet vásárolni.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma a Vigadó Művelődési Központ nagytermében 17 órától Kovács Ákos: Magunk maradtunk (magyar kisjátékfilm), a Vigadó Mozi és a Vándormozi közös szervezésében; 18 órától Ember maradj! – az Ákos-sztori. Eddig; 20 órától közönségtalálkozó Kovács Ákos énekessel, moderátor: Lung László Zsolt. Jegyár: 50 lej belépést biztosít mindhárom eseményre. ♦ Január 23-án pénteken 13 és 19 órától a Vigadó dísztermében Elek Ágota és az Evilági Másképp élünk a fényben című koncertje.

KÉZDISZÁRAZPATAK. Ma 18 órakor a kézdiszárazpataki művelődési otthonban az Ópra Benedek-iskola szervezésében Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus bemutatja Bartos Lóránt és Iochom István A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét és beszélget a szerzőpárossal. Közreműködik az iskola furulyacsoportja.

BARÓT. Ma 18 órától Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár-termében: Híres erdővidékiek – portrékiállítás Kertai Zalán festményeiből.

KOVÁSZNA. Ma 11 órától a Kovásznai Művelődési Központban Petőfi Sándor-életmű – előadás Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészének tolmácsolásában.

KÉZDISZENTKERESZT. Január 23-án, pénteken 18 órától a Trefán Leonárd Általános Iskola könyvtárában Fekete Vince Gyönyörű apokalipszis című kötetét bemutatja a szerző és Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus az Erdélyi Magyar Írók Ligája által szervezett Irodalom és közösség programsorozat keretében.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház ma és 23-án, pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik–Kovács Viktor Jégtorta című darabját játssza Szilvay Máté rendezésében (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül). Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉKOK. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban 23-án, pénteken 19 órától 100 lejes feleség – az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadása. • 28-án, szerdán a Háromszék Táncstúdióban 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész mozi mai műsora: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18.15-től Érzelmi érték (román feliratos), 19 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 21.15-től Ősi ösztön (román feliratos).

ILLYEFALVA. Illyefalva Község Polgármesteri Hivatalának kultúrtermében ma 18 és 20 órától a Vándormozi levetíti Szente Vajk Legénybúcsú című filmjét. A belépőjegy 25 lej, elővételben megvásárolható az illyefalvi községházán ma 8 és 16 óra között Pável Évánál.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMATIZED SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Január 25-ig zajlik az ökumenikus imatized naponta 18 órától az „Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef. 4,4) szentírási idézettel. Ma a Gyár utcai Krisztus Király-templomban Dénes Előd református lelkész-esperes, pénteken a református vár­templomban Hosszu Norbert Lajos katolikus segédlelkész szolgál.

ÖKUMENIKUS IMAHÉT KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Január 22–25. között a kézdivásárhelyi evangélikus templomban ökumenikus imahetet tartanak. Ma 17 órától Obermajer Ervin imecsfalvi római katolikus plébános, pénteken 17 órától Gödri Alpár tatrangi evangélikus lelkész, szombaton 17 órától Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész, vasárnap 11 órától Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkész szolgál. Felekezeti hovatartozástól függetlenül szeretettel várnak mindenkit.

Gombaismereti kiselőadások

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban ma 17 órától bemutatják a László Kálmán Gombászegyesület tavalyi képes eseménynaptárát, majd Farkas János tart vetített képes kiselőadást Gombásztábor Kapnikbányán, gombaritkaságok címmel.

Könyvbemutató

KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét január 28-án, csütörtökön 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt. A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának a kiértékelésére is sor kerül.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15–17 óráig kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) tart nyitva.