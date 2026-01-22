Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2026. január 22., csütörtök, Szabadidő
  • Befagyott tó. Fotó: Albert Levente
    Befagyott tó. Fotó: Albert Levente
Mit főzzünk ma? (Paszulyleves füstölt hússal, zöldségesen)

Hozzávalók: 50 dkg fehér paszuly, 60–70 dkg sonka és füstölt csülök, 1 nagy murok, 1 kis petrezselyem, 1 szelet zeller, 1 szelet karalábé, 1 kis fej hagyma, 1–2 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, 1 tojás, 1 evőkanál ecetes tárkony, 1–2 babérlevél, 1 evőkanál étel­ízesítő, só; a rántáshoz: 0,5 dl olaj, 2 evőkanál liszt, 1 kiskanál pirospaprika (fűszerpaprika); a tálaláshoz: tejföl, vöröshagyma (lila hagyma), ecet. 
2026-01-22: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Csontig ért a kés (Lakossági fórum Sepsiszentgyörgyön)

Amikor az ember nyolc hónapot csak azért dolgozik egy évben, hogy az adót ki tudja fizetni, akkor a kés már a csontig ért – szögezte le egy férfi azon a lakossági fórumon, amelyet Antal Árpád polgármester kedden délután tartott az adóemelések ügyében. A háromórás beszélgetésen majdnem százan vettek részt, és mindenki elégedetlen volt azokkal a kormányzati és önkormányzati döntésekkel, amelyek még jobban leszegényítik a lakosságot.
