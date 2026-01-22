Hozzávalók: 50 dkg fehér paszuly, 60–70 dkg sonka és füstölt csülök, 1 nagy murok, 1 kis petrezselyem, 1 szelet zeller, 1 szelet karalábé, 1 kis fej hagyma, 1–2 cikk fokhagyma, 0,5 dl olaj, 1 tojás, 1 evőkanál ecetes tárkony, 1–2 babérlevél, 1 evőkanál étel­ízesítő, só; a rántáshoz: 0,5 dl olaj, 2 evőkanál liszt, 1 kiskanál pirospaprika (fűszerpaprika); a tálaláshoz: tejföl, vöröshagyma (lila hagyma), ecet.

Elkészítése. A kockára vágott sonkát vagy a csülköt feltesszük főni. Ezzel egy időben az előző este beáztatott paszulyt bő sós vízben szintén megfőzzük. Ha már megpuhult a paszuly, a levét leszűrjük és elöntjük, majd feltöltjük a már szintén megfőtt sonka vagy csülök levével.

Ezalatt a zöldségeket megpucoljuk, kockára vágjuk, az olajon megdinszteljük, majd a fövő leveshez adjuk, ízesítjük babérlevéllel meg ételízesítővel, és tovább főzzük még kb. 10 percet, hogy a zöldség is megpuhuljon. Ekkor beletesszük a feldarabolt sonkát vagy csülköt, felforraljuk, ha szükséges, sózzuk, illetve az olajból, lisztből és pirospaprikából készített rántással sűrítjük. A legvégén hozzáadjuk a finomra vágott tárkonyt, és folyamatosan kavargatva belecsorgatjuk a felvert tojást. Tálaláskor laskára (félfőre) vágott vöröshagymát adunk melléje, valamint tejfölt és ecetet teszünk az asztalra, hogy mindenki kedvére utóízesíthesse.

Mennyiség: 6–8 személy

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.