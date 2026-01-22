– A tavalyi évre visszatekintve leszögezhetjük, hogy igencsak mozgalmas esztendő volt, sok eseménnyel, sok jó találkozással – kezdte a számvetést Dimény-Haszmann Orsolya. – A múlt évben több kiállítást nyitottunk a múzeumban. Kettőt emelnék ki ezek közül. Egyik a Múzeumok éjszakája rendezvény keretében nyílt Jókai 200 képzőművészeti tárlat kortárs képzőművészek Jókai-reflexióiból. A tárlat anyagát Székely Géza képzőművész állította össze. Azért is tartottuk fontosnak a Jókai-emlékévben ezt a tárlatot, mert Jókai Mór a Damokos családon keresztül kapcsolódik Csernátonhoz, erről a régi háromszéki nemesi családról regényt is írt. Júliusban Kapcsolódások címmel a Pécsi Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti Tanszékének kiállítását nyitottuk meg, ezeket az alkotásokat múzeumunk miliője ihlette, így – visszakerülve ide – érdekes párbeszédbe elegyedtek az őket inspiráló múzeumi tárgyakkal.

Örömmel mondhatjuk, hogy – a 2024-es évhez hasonlóan – tavaly is megközelítőleg 13 ezer látogatója volt az intézménynek. A látogatók korcsoportok szerinti eloszlása azt mutatja, hogy a múzeum népszerű a diákcsoportok körében, akiknek igény szerint múzeumpedagógiai programokat is kínálunk. 172 szervezett csoportunk volt, 60 százalékban diák-, 40 százalékban felnőtt csoportok. Az ingyenes programjaink mellett múzeumpedagógiai belépőjeggyel 650 személy vett részt tevékenységeinken. Tavaly is kapcsolódtunk az iskolák Zöld heti, Iskola másként tevékenységeibe, a Nem térkép e táj és a Gyerekek éve programokba, több száz diáknak biztosítottunk összetett múzeumi tevékenységet, élményalapú tanulást számos településről érkezőnek, köztük Bukarest, Budapest, Dálnok, Felsőcsernáton, Kézdialbis, Kézdivásárhely, Kovászna, Mikóújfalu, Kommandó, Maksa, Páva, Pécs, Sepsiszentgyörgy stb. A magyarországi Határtalanul program keretében szintén több száz diákot fogadtunk, akiknek igény szerint múzeumpedagógai tevékenységet is tartottunk Haszmann Gabriella múzeumpedagógussal közösen. Szintén tárlatvezetéssel, foglalkozással vártuk a Bringás Vándortábor csapatait. Az RMDSZ Csernáton Községi Nőszervezetével havi rendszerességgel szerveztünk előadásokat az irodalom, szépségápolás, egészség, növénygondozás, sport stb. témakörökben, rendre mintegy 40–60 érdeklődőt megmozgatva elsősorban a község területéről. Ezeknek a rendezvényeknek helyszínt a múzeum biztosít, és a programokat folytatjuk 2026 februárjától.

Az idei első rendezvény a Maszkások lesz

– Kérlek, foglald össze az idei év legfontosabb eseményeit, azért is, hogy a pedagógusok, szülők, családok vagy éppen az egyéni látogatók tervezni tudjanak, időben tudják jelezni részvételi szándékukat.

– Az év során szombatonként hétről hétre megtelik az alkotóműhelyünk, három nemzedék, nagyszülők, szülők, gyerekek alkotnak együtt az #aSzakkör program keretében, ahol nemezelést, bútorfestést tanulnak, gyakorolnak. Ezt a műhelymunkát szintén Haszmann Gabriellával közösen végezzük. A múzeumpedagógiai évet idén is a Maszkások családi nap nyitja február 14-én, aztán március 10-én a Beporzók napját szintén családi programként fogjuk meghirdetni, a tojásírásra március 23. és április 3. között kerül sor. Idén is lesz gyermeknap közösen Csernáton Polgármesteri Hivatalával és az Ika Ifjúsági Egyesülettel, községünk önkormányzatának támogatásával, majd június 20-án megtartjuk a Múzeumok éjszakáját. A múzeum nyári programjai közül kiemelném még az alkotótáborokat, amelyeken múzeumi környezetben lehet hagyományos mesterségeket tanulni, gyakorolni. Tervezzük a Bod Péter Megyei Könyvtárral közösen szervezett népszerű diákvetélkedők, illetve nyári olvasó- és kézművestáborok sorának folytatását is, ezúttal együttműködésben a SepsiBook könyvvásárral és kortárs irodalmi fesztivállal. Az alkotómunka mellett gyakran felcsendül a múzeumban a népzene, idén nyárra is tervezünk egy-két táncházas alkalmat a kúriában, várjuk a szegedi, pécsi alkotó barátainkat, és ősszel a gépészeket, akik évről évre hozzájárulnak a BuRRogtató sikeréhez, amelynek időpontja mindig szeptember harmadik szombatja, ez idén szeptember 19-e. És ha már ősz, akkor meg kell említeni még a BuRRogtató előtt, szeptember első vasárnapján sorra kerülő katona- és huszárdal-találkozót is, amely szintén a község kiemelt rendezvénye, és amelynek a múzeum mindig örömmel ad otthont. Az évet hagyományosan mindig a Csodaváróval zárjuk, ezt tavaly kihagytuk, de idénre ismét tervezünk legalább két, adventre hangoló programot. Ugyancsak idén elindítjuk a Bőröndmúzeum programot, erről egyelőre többet nem árulok el, de a lényege, hogy iskoláknak és óvodáknak fogunk felkínálni tanórához igazított, múzeumnépszerűsítő programokat.

Télűzés bábuégetéssel

– A múzeum nemcsak rendezvények tere – habár mindig kiemelt helyet kaptak benne a közösségi események –, hanem a régi tárgyak, a múzeum arculatába és gyűjtői szándékaiba illő hagyatékok „lakhelye” is. Ezeket a tárgyakat megfelelően karban kell tartani, ami folyamatos háttérmunkát igényel.

– Ez így igaz. A múzeum munkatársai folyamatosan dolgoznak a műtárgyak állagmegőrzésén, a kéthektáros udvar rendben tartásán. A Csernátoni Népfőiskola műhelye jól felszerelt, a gépeket pályázati források segítségével vásároltuk meg. Hivatalosan négy személy dolgozik az intézményünkben, de ez mindig kiegészül önkéntes segítőkkel, akiknek hálásak vagyunk, hogy idejüket szentelik erre, és hisznek abban, amit mi képviselünk. Az elmúlt időszakban is gyarapodott a gyűjtemény, nagyobbrészt felajánlásokkal. Néprajzi gyűjteményünk mintegy hatvan kisebb-nagyobb tárggyal gyarapodott, ezek tekenők, szőttesek, fonott gabonatartó kas, kerámia, rongyszőnyeg, használati eszközök. A technikatörténeti gyűjtemény hét rádiókészülékkel, köztük értékes, az 1920-as évek elejéről származó darabbal, két régi tévékészülékkel, hanglemezekkel, a mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjtemény egy kukoricamorzsolóval és apróbb szerszámokkal gazdagodott. Ezenkívül birtokunkba került Bércziné Szendrő Csilla esztergomi népi iparművész hagyatéka, amely az általa megírt tojásokat, általa gyűjtött tojásmintákat, általa írt tanulmányokat és kitüntetéseit tartalmazza. Ezeket a múzeumra bízta megőrzés céljából, azzal a kitéttel, hogy tevékenységeinken, kiadványainkban szabadon használhatjuk az anyagot. Ugyancsak állományunkba került egy népi bútorminta-gyűjtemény is, amelyet Karczagi Zsuzsa gyűjtött, rajzolt. Rajzait leánya bízta a múzeumra megőrzés céljából. Évről évre fontosnak tartom hangsúlyozni, tudatosítani küldetésünket, azt, hogy közönség, közösség nélkül a múzeum élettelen helyszín lenne, elefántcsonttoronyba zárt tudással. Hogy ne így legyen, egész év során a múzeum miliőjébe illő programokkal szólítjuk meg az érdeklődőket. A színes kulturális palettán, az egyre szélesedő és egyre magasabb ingerküszöböt elérő programkínálatok között a múzeumok éppen gyűjteményeik által tudnak többletet vagy mást, sajátosat kínálni. Volt, van, amire építkeznünk, hiszen az öt évtized alatt mindvégig lüktető, élő intézmény volt a múzeumunk, és ez sokban köszönhető annak is, hogy családunk gyakorlatilag az intézménnyel egyazon térben éli mindennapjait. Ezen túlmenően pedig a programokat, terveket úgy tudjuk megvalósítani, hogy sok önzetlen ember, önkéntesek, vállalkozók, barátok segítenek anyagi támogatással, de tényleges munkával is a kivitelezésben. Anyaintézményünk, a Székely Nemzeti Múzeum fenntartó intézményünkkel, Kovászna Megye Tanácsával együtt mindig biztos hátterünk. A múzeum mellett működő Haszmann Pál Közművelődési Egyesület pályázati forrásokat mozgósít a programok megvalósításához, a gyűjtemény korszerűsítéséhez, így pályázunk rendre a Bethlen Gábor Alaphoz, a Csoóri Sándor Alaphoz, a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Communitas Alapítványhoz, Csernáton Község Helyi Tanácsához, 2025-ben is több mint 40 ezer lejjel járulva hozzá a felsorolt múzeumi tevékenységek megvalósításához, kiegészítve az állami költségvetési keretet. Ez a tevékenység, a pályázatírás, programszervezés, lebonyolítás, pályázatok elszámolása az egész évet felöleli.