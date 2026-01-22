A szélsőségesek erősödnek, a kormánypártok gyengülnek

Az INSCOP Research legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) a legnagyobb a támogatottsága a politikai pártok közül: a tegnap ismertetett felmérés adatai szerint a választópolgárok 40,9 százaléka szavazna az AUR-ra, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat. Tavaly novemberben még 38 százalék volt ez az arány a pártot választani tudók körében.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 18,2 százalékát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a 13,5 százalékát szerezné meg, miután tavaly novemberben 19,5, illetve 14,6 százalékon álltak. A Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) a novemberi 12,3 százalék után jelenleg 11,7 százalékos a támogatottsága a pártot választani tudók körében.

Ha vasárnap lennének a parlamenti választások, az RMDSZ a szavazatok 4,9 százalékát (novemberben 4,8 százalékon állt), a SENS a 3,4 százalékát (novemberben 3,2 százalékon állt), a Fiatal Emberek Pártja (POT) az 1,5 százalékát (novemberben 3,1 százalékon állt), az SOS Románia a 2,8 százalékát (novemberben 1,7 százalékon állt) kapná.

A megkérdezettek 1,1 százaléka a felsoroltaktól eltérő alakulatra, 2 százaléka független jelöltre szavazna.

Az INSCOP telefonos felmérése január 12. és 15. között készült 1100 fős mintán, a hibaküszöbe 3 százalék.

Simiont kitüntették

Kitüntetést kapott George Simion a Republikánusok a Nemzeti Megújulásért (Republicans for National Renew) nevet viselő amerikai szervezettől „az európai szólásszabadság és demokrácia védelméért végzett munkájáért”. Az AUR elnöke a washingtoni Trump-Kennedy előadóművészeti központban vette át az elismerést. A párt tegnapi közleménye szerint az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártja (ECR) „a leginkább transzatlanti párti európai pártként” kapta a kitüntetést, az ennek alelnöki tisztségét betöltő George Simion pedig „a cenzúra és az antidemokratikus kisiklások elleni küzdelemben való részvételéért”. „Ez a díj azoké a románoké is, akik kiálltak azon joguk mellett, hogy az amerikai egyesült államokbelihez hasonló demokráciában élhessenek. Az összes eltörölt és érvénytelenített választás ellenére mi továbbra is harcolni fogunk a jogainkért” – fogalmazott Simion a ceremónián. Az AUR közleménye szerint a Washingtonban tartózkodó küldöttségük átad egy jelentést az amerikai kongresszus tagjainak a romániai elnökválasztás érvénytelenítéséről.