Támogatás a zöldségtermesztőknek

2026. január 22., csütörtök, Belföld

Már lehet pályázni arra a mintegy 150 millió euró uniós forrásra, amellyel segítséget nyújt a kormány a zöldség- és burgonyatermelőknek abban, hogy korszerűsítsék gazdaságaikat, növeljék a hozzáadott értéket és jobban alkalmazkodjanak az éghajlati és piaci kihívásokhoz – jelentette be Mihály Zoltán József, az RMDSZ mezőgazdasági államtitkára.

    Fotó: Pixabay.com

A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodók pályázhatnak, így gazdasági társaságok, egyéni és családi vállalkozások, mezőgazdasági szövetkezetek, valamint elismert termelői csoportok és szervezetek. Magánszemélyek nem jogosultak pályázat benyújtására. A támogatás többek között a következőkre használható fel: zöldség- és burgonyatermelő gazdaságok létrehozására és fejlesztésére, üvegházak és fóliasátrak építésére, mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére, tárolási, hűtési és feldolgozási kapacitások kialakítására, valamint öntözőrendszerek és az időjárási kockázatokat csökkentő eszközök beszerzésére. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege projektenként elérheti a 2 millió eurót, ugyanakkor a pályázáshoz legalább 35 százalékos önrész szükséges.

