Sokba kerültek a választások

A 2024-es helyhatósági és európai parlamenti választások megszervezése csaknem 250 millió euróba került, a parlamenti választások költségei 120 millió eurót, a 2024-es és a 2025-ös elnökválasztás megszervezésének költségei pedig több mint 300 millió eurót tettek ki – közölte tegnap az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.

Adrian Ţuţuianu sajtótájékoztató keretében ismertette a 2024-es és a 2025-ös választások megszervezésével kapcsolatos kiadásokat és egyéb adatokat. Elmondása szerint a választópolgáronkénti költségek az EP-választásokon a Romániában szavazók esetében 26 euróra, a külföldön voksolók esetében 45 euróra rúgtak. A 2025-ös elnökválasztás választópolgáronkénti költségei 14, illetve 20 eurót tettek ki, annak függvényében, hogy Romániában vagy külföldön adta le voksát a polgár.

Beszámolt arról is, hogy a 2025-ös elnökválasztásra nyomtatott szavazólapok 1 900 000 euróba kerültek, a 2024-es elnökválasztás szavazólapjaiért 1 794 000 eurót, a parlamenti választásokra nyomtatott szavazólapokért 6 578 000 eurót, a helyhatósági választásokra nyomtatott szavazólapokért 5 451 000 eurót fizettek. Ţuţuianu szerint, ha a szavazólapok egyoldalasak lennének, mintegy 80 százalékkal csökkennének a költségek.

Az AEP elnöke azt is elmondta, hogy a választási kiadások nagy részét – 67 százalékát – a választások lebonyolításában részt vevő személyeknek fizetett összegek teszik ki.

Adrian Ţuţuianu arról is beszámolt, hogy 2024-ben 631 választási rendellenességet vettek jegyzőkönyvbe és 18,7 millió lejre róttak ki bírságot. A politikai pártok összesen 19,2 millió lej büntetést kaptak a pártfinanszírozási törvény megsértése miatt.