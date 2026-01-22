Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sokba kerültek a választások

2026. január 22., csütörtök, Belföld

A 2024-es helyhatósági és európai parlamenti választások megszervezése csaknem 250 millió euróba került, a parlamenti választások költségei 120 millió eurót, a 2024-es és a 2025-ös elnökválasztás megszervezésének költségei pedig több mint 300 millió eurót tettek ki – közölte tegnap az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.

  • Fotó: Facebook / Autoritatea Electorală Permanentă
    Fotó: Facebook / Autoritatea Electorală Permanentă

Adrian Ţuţuianu sajtótájékoztató keretében ismertette a 2024-es és a 2025-ös választások megszervezésével kapcsolatos kiadásokat és egyéb adatokat. Elmondása szerint a választópolgáronkénti költségek az EP-választásokon a Romániában szavazók esetében 26 euróra, a külföldön voksolók esetében 45 euróra rúgtak. A 2025-ös elnökválasztás választópolgáronkénti költségei 14, illetve 20 eurót tettek ki, annak függvényében, hogy Romániában vagy külföldön adta le voksát a polgár.

Beszámolt arról is, hogy a 2025-ös elnökválasztásra nyomtatott szavazólapok 1 900 000 euróba kerültek, a 2024-es elnökválasztás szavazólapjaiért 1 794 000 eurót, a parlamenti választásokra nyomtatott szavazólapokért 6 578 000 eurót, a helyhatósági választásokra nyomtatott szavazólapokért 5 451 000 eurót fizettek. Ţuţuianu szerint, ha a szavazólapok egyoldalasak lennének, mintegy 80 százalékkal csökkennének a költségek.

Az AEP elnöke azt is elmondta, hogy a választási kiadások nagy részét – 67 százalékát – a választások lebonyolításában részt vevő személyeknek fizetett összegek teszik ki.

Adrian Ţuţuianu arról is beszámolt, hogy 2024-ben 631 választási rendellenességet vettek jegyzőkönyvbe és 18,7 millió lejre róttak ki bírságot. A politikai pártok összesen 19,2 millió lej büntetést kaptak a pártfinanszírozási törvény megsértése miatt.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-22 08:00 Cikk megjelenítése: 156 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1115
szavazógép
2026-01-22: Belföld - :

Tiltakoznak a tanügyi szakszervezetek

A 2025/141-es törvény megszorító intézkedései „a közoktatás gyorsított ütemű leépítését” indították el a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség szerint, amelyek a jogszabály hatályon kívül helyezését kérik a kormánytól.
2026-01-22: Belföld - :

Támogatás a zöldségtermesztőknek

Már lehet pályázni arra a mintegy 150 millió euró uniós forrásra, amellyel segítséget nyújt a kormány a zöldség- és burgonyatermelőknek abban, hogy korszerűsítsék gazdaságaikat, növeljék a hozzáadott értéket és jobban alkalmazkodjanak az éghajlati és piaci kihívásokhoz – jelentette be Mihály Zoltán József, az RMDSZ mezőgazdasági államtitkára.
rel="noreferrer"