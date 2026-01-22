Mindössze tízfős többséggel, de az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, amivel a nemrégiben aláírt, Mercosur-tagállamokkal kötött partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unió Bíróságához küldik véleményezésre. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás ratifikálását akár két évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18–24 hónapig vizsgál egy ügyet.

Tegnap szavaztak az Európai Parlamentben az EP-képviselők arról, hogy a január 17-én aláírt, az Európai Unió és a Mercosur-országok között kötött partnerségi megállapodást és ideiglenes szabadkereskedelmi egyezményről kikérjék az Európai Unió Bíróságának véleményét. A szavazásra amiatt kerül sor, mert több tagállam és EP-képviselőik szerint is a 25 évig tárgyalt megállapodás káros országuk gazdasága, azon belül is leginkább az agráripar számára, ezért a céljuk, hogy annak ratifikálását késleltessék – az EUB ugyanis átlagosan 18–24 hónap alatt hoz döntést egy ügyben. A szavazást nagy várakozás előzte meg, hiszen ellentétben a legtöbb üggyel, itt elsősorban nem ideológiai, hanem tagállamok között is húzódik a törésvonal, így előzetesen az volt várható, hogy mindössze pár szavazaton múlik, sikerül-e a megállapodást ellenzőknek akár két évig is elhalasztani annak a ratifikálását. Az EP végül 334 igen, 324 nem és 11 tartózkodás mellett úgy döntött: a megállapodásról kikérik az Európai Unió Bíróságának véleményét, amivel akár két évig is el tudják halasztani annak ratifikálását.

A bíróságnak így meg kell vizsgálnia, hogy a partnerségi megállapodás, valamint a kereskedelmi megállapodás összeegyeztethető-e az uniós alapszerződésekkel. Azon EP-képviselők, akik a jogi útra való terelés mellett szavaztak, beadványukban azzal érveltek a megállapodás jogellenessége mellett, hogy azt az Európai Bizottság azért osztotta két részre, hogy a tagállami parlamenteket kizárják az eljárásból, ami szerintük az uniós alapszerződések elveivel ellentétes. Ezenkívül vitatják a kiegyensúlyozó mechanizmus jogszerűségét is, ami lehetővé tenné a Mercosur-tagállamok számára, hogy kompenzációs intézkedéseket kérjenek, ha a jövőben uniós szabályok módosítása miatt csökkenne az exportjuk.

Ugyanakkor a megállapodást leginkább amiatt ellenzik, mert az szerintük negatívan hat az európai farmerekre, valamint a baloldali és liberális képviselőcsoportok ezenkívül környezetvédelmi aggályokat is megfogalmaztak. Ezzel szemben a Mercosur melletti legfőbb érv az volt, hogy ezzel a világ legnagyobb, 700 millió fős piacát hozzák létre 15 éven belül, ami a nehéz helyzetben lévő európai gazdaságokat segítené, hiszen a Mercosur-országokba áramló termékek 90 százalékánál törölnék el a vámtarifákat vagy csökkentenék azt rendkívüli mértékben.

A mostani határozattal az EP ratifikálási eljárását felfüggesztették a bíróság döntéséig, pedig eredetileg pár hónapon belül sor került volna a végső szavazásra. A megállapodás bírósághoz való utalása nem jó hír Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint a megállapodást támogató tagállamok számára, hiszen ők nagy reményeket fűztek a szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Ugyan az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy a megállapodást ideiglenesen alkalmazza, amíg az Európai Unió Bírósága vizsgálja annak jogszerűségét, ugyanakkor ez veszélyeztetné az uniós intézmények közötti kapcsolatokat.

Jól mutatja azt, hogy a téma mennyire megosztó, hogy mindössze tízfős többséggel szavazták meg a határozatot, ami így sem érte el a parlament abszolút többségét. A liberális Renew, a Zöldek és a szélsőbaloldali Baloldal teljességgel ellenezte a megállapodást, ahogy a jobboldali Patrióták Európáért is. Ezzel szemben a két legnagyobb képviselőcsoport, a jobbközép Európai Néppárt és a szociáldemokrata S&D a megállapodás mellett volt, ugyanakkor néhány delegációjuk már előre jelezte, hogy ők nem támogatják a megállapodást, és a jogi útra való terelés mellett fognak szavazni. A jobboldali-konzervatív ECR a szavazást megelőzően tagjainak nem tett javaslatot, miként szavazzanak. (index.hu)

Hogyan szavaztak a romániai EP-képviselők

Az összesen 33 romániai európai parlamenti képviselő közül 16-an támogatták azt a határozatot, amely szerint az Európai Unió Bíróságához (EUB) küldik véleményezésre az Európai Unió és a Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást. Az EP honlapján közzétett szavazási jegyzőkönyv szerint a romániai EP-képviselők közül a szociáldemokrata pártiak, a Zöldek frakciójának tagja, az Európai Konzervatívok és Reformisták csoportjának tagjai amellett szavaztak, hogy kérjék ki az EUB véleményét a kereskedelmi megállapodásról, Diana Iovanovici Şoşoacă tartózkodott. Az Európai Néppárt képviselőcsoportjához tartozó liberális és RMDSZ-es (Vincze Loránt és Winkler Gyula) képviselők, valamint a Renew Europe frakció két romániai tagja a határozat ellen szavazott.