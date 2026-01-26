Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
„Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15:54)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, a márkosfalvi születésű, 
volt sepsiszentgyörgyi
PAPP VILMA
életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2026. január 26-án 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs, keresztapa, jó barát, szomszéd, munkatárs, a sepsiszentgyörgyi születésű
TANA ANDRÁS
életének 62. évében 2026. január 24-én rövid betegség után elhunyt.
Temetése január 27-én, 
kedden 15 órától lesz 
a Makovecz-temetőben (szemerjai új temető), részvétfogadás egy órával előtte.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség, 
édesanya, nagymama
FÜLÖP IRÉN
hosszú betegség után 70 éves korában visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése január 26-án, 
hétfőn 13 órától lesz a közös temető ravatalozóházától 
katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, 
pihenése csendes.
A gyászoló család
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, testvér, sógor, keresztapa, jó barát és szomszéd, a lécfalvi születésű
id. HAJDU ANDRÁS (IMRE)
szíve életének 85., házas­ságának 61. évében 
megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi 
református vártemplom 
temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
Köszönet

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
TUSA-ILLYÉS ATTILÁT 
utolsó földi útján elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés

Minden évben eljön 
a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, dédire, a maksai 
CSEKE IRÉNRE 
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes 
emléke áldott.
Szerettei
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk 
a rétyi PAKUCS DEZSŐRE 
halálának ötödik évfordulóján. Emléke örökre a szívünkben él.
Szerettei
Könyvbemutató
TANULMÁNYKÖTET. Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban január 27-én, kedden 17 órától bemutatják a Szent László koronája című tanulmánykötetet, amely 2024-ben Szép Magyar Könyv díjat nyert.
