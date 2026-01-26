Elhalálozás
„Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15:54)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, a márkosfalvi születésű,
volt sepsiszentgyörgyi
PAPP VILMA
életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2026. január 26-án 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
1120784
Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs, keresztapa, jó barát, szomszéd, munkatárs, a sepsiszentgyörgyi születésű
TANA ANDRÁS
életének 62. évében 2026. január 24-én rövid betegség után elhunyt.
Temetése január 27-én,
kedden 15 órától lesz
a Makovecz-temetőben (szemerjai új temető), részvétfogadás egy órával előtte.
Nyugodjon békében.
A gyászoló család
5239/b
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség,
édesanya, nagymama
FÜLÖP IRÉN
hosszú betegség után 70 éves korában visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése január 26-án,
hétfőn 13 órától lesz a közös temető ravatalozóházától
katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4336156
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, testvér, sógor, keresztapa, jó barát és szomszéd, a lécfalvi születésű
id. HAJDU ANDRÁS (IMRE)
szíve életének 85., házasságának 61. évében
megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi
református vártemplom
temetőjében.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
1120781
Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
TUSA-ILLYÉS ATTILÁT
utolsó földi útján elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
5239/b
Megemlékezés
Minden évben eljön
a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, dédire, a maksai
CSEKE IRÉNRE
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes
emléke áldott.
Szerettei
1120786
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk
a rétyi PAKUCS DEZSŐRE
halálának ötödik évfordulóján. Emléke örökre a szívünkben él.
Szerettei
4336140
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.