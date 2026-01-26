Elhalálozás

„Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött.” (1Kor 15:54)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, a márkosfalvi születésű,

volt sepsiszentgyörgyi

PAPP VILMA

életének 95. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2026. január 26-án 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

1120784

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva

tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, apatárs, keresztapa, jó barát, szomszéd, munkatárs, a sepsiszentgyörgyi születésű

TANA ANDRÁS

életének 62. évében 2026. január 24-én rövid betegség után elhunyt.

Temetése január 27-én,

kedden 15 órától lesz

a Makovecz-temetőben (szemerjai új temető), részvétfogadás egy órával előtte.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

5239/b

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó feleség,

édesanya, nagymama

FÜLÖP IRÉN

hosszú betegség után 70 éves korában visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése január 26-án,

hétfőn 13 órától lesz a közös temető ravatalozóházától

katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

A gyászoló család

4336156

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, após, testvér, sógor, keresztapa, jó barát és szomszéd, a lécfalvi születésű

id. HAJDU ANDRÁS (IMRE)

szíve életének 85., házas­ságának 61. évében

megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2026. január 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi

református vártemplom

temetőjében.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

1120781

Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

TUSA-ILLYÉS ATTILÁT

utolsó földi útján elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

5239/b

Megemlékezés

Minden évben eljön

a nap, amely számunkra fájó emlék marad. Soha el nem múló szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, dédire, a maksai

CSEKE IRÉNRE

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes

emléke áldott.

Szerettei

1120786

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk

a rétyi PAKUCS DEZSŐRE

halálának ötödik évfordulóján. Emléke örökre a szívünkben él.

Szerettei

4336140