A kötetet bemutatja: Jánó Mihály művészettörténész, Kiss Lóránd falkép-restaurátor és Kollár Tibor, a könyv szerkesztője; a beszélgetést Kinda István, a Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa moderálja. Meghívottak: Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Az esemény házigazdája Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum főigazgatója.

KISGYÖRGY ZOLTÁN geológus, geológiai és helytörténeti szakíró, lapunk munkatársa Mesélő falvaink – Erdővidék című kötetét január 29-én, csütörtökön 17 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében, ahová Kovászna Megye Tanácsa, a Kovászna Megyei Művelődési Központ és a Hármas Alapítvány tisztelettel hív és vár minden érdeklődőt. A Mesélő falvaink – Erdővidék egyszerre ismeretterjesztő munka, útikalauz és képes mesekönyv: a táj, a falvak, az épített örökség és a mindennapok élő krónikája szólal meg lapjain. Templomok, kúriák, kastélyok, dombok és források mesélnek múltjukról, és rajtuk keresztül Erdővidék több évszázados története is új fényben tárul fel. A kiadvány a helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál. A rendezvényen a Háromszék napilap Személyiségeink keresztrejtvény-sorozatának kiértékelésére is sor kerül.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 19 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében a Boér Géza-bérletes nézőknek játssza Marc Camoletti Hatan pizsamában című vígjátékát, az előadás rendezője Kolcsár József. * Január 29-én, csütörtökön 13 és 19 órától, valamint január 30-án, pénteken 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában Édes Anna; Kosztolányi Dezső azonos című regényét színpadra alkalmazta Bélai Marcel, Takács Réka és Györfi Csaba, rendezte Györfi Csaba.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 27-én, kedden 19 órától Meditáció a szépségről, rendező-koreográfus: Gemza Péter (időtartam: 60 perc, szünet nélkül); 30-án, pénteken 19 órától Dirty Dancing, rendező-koreográfus: Eryk Makohon (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 65 perc, szünet nélkül).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: 29-én, csütörtökön, 30-án, pénteken, 31-én, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) W. Shakespeare: A vihar, rendező: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16 óra, pénteken 9–13 óra között; előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával is nyit a pénztár. Érdeklődni lehet a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK KOVÁSZNÁN. A Kovásznai Művelődési Központban január 29-én 19 órától Matei Vișniec: Kenyérrel a zsebben, az előadás létrehozói Fogarasi Alpár és Kardos Marci, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművészei; január 31-én 19 órától Alexandru Popa: A boldogság titka, a kézdivásárhelyi Udvartér Színház előadása. Mindkét előadásra érvényesek a megvásárolt színházbérletek. A jegy ára szabadeladásban 30 lej. Jegyek elővételben hétköznapokon 9–15 óráig, pénteken 9–13 óráig, a fennmaradó helyekre előadások előtt fél órával a helyszínen vásárolhatók.

Tánc

VENDÉGJÁTÉK. Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban január 28-án, szerdán 12 órától Szép új világ, 19 órától Angyalcsinálók – a Bekecs Táncszínház vendégelőadásai. Jegyek mindkét előadásra a központi jegyirodában kaphatók.

Zene

MOZART VILÁGHÍRŰ SZONÁ­TÁI. Az Árkosi Kulturális Központ ma 19 órától rendezi meg Wolfgang Amadeus Mozart zongora–hegedű szonátáinak összkiadása – IV. rész című hangversenyét, amelyen Alina Nauncef hegedűművész és Anca Preda zongoraművész (Brassó) lép fel. A jegy ára 30 lej, elővételben megvásárolható Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 6. szám alatti székhelyen 9–15 óráig. További információ: 0267 373 651.

Tortoma Önképzőkör

Január 27-én, kedden 19 órától Baróton a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Júdás ezredes – Linder Béla élete és kora címmel Csere Péter jogász, író (Herend, Magyarország) tart előadást. Beszélgetőtárs: Demeter László történész-muzeológus (Barót). A témakörről szóló könyv a helyszínen megvásárolható. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Irodalom a figyelemgazdaságban

Január 27-én, kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel konferenciatermében az MCC szervezésében kerül sor az Irodalom a figyelemgazdaságban – új közvetítő közegek és olvasói közösségek című rendezvényre. A beszélgetés azt vizsgálja, hogyan alakul át az olvasáshoz való viszonyunk a digitális korban. Segíthet-e a közösségi média, a podcastok és az online irodalmi projektek abban, hogy újra felfedezzük az olvasás örömét? Résztvevők: Szabó Eszter irodalomnépszerűsítő, Borcsa Imola író, gyógyszerész, a Szépirodalmi Figyelő és a szifonline.hu prózaszerkesztője, Hollanda Andrea könyvtáros, a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasószolgálatának vezetője, képződő irodalomterapeuta. Moderátor: B. Szabó Zsolt rádiós műsorvezető, kultúrszervező, a Liszt Intézet munkatársa. Részvételi szándékot az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével kell jelezni.

Hitvilág

ÉLET A LÉLEKBEN SZEMINÁRIUM. Ma 19 órakor kezdődik a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián a kilenchetes Élet a Lélekben Szentlélek szeminárium. Ez a lelkigyakorlat azok számára ajánlott, akik szeretnének megújulni vagy erősödni a hitben, s vágynak a Szentlélek teljesebb működésére életükben. A szemináriumon a fő munkát Isten Lelke végzi, de szükséges a kitartás, az őszinteség, a bátorság, és a hajlandóság a közösségi életre. Mindenkit várnak, aki meg akarja tapasztalni a hit elevenségét, a Jézussal való élet örömét és Isten közelségét, irgalmát és szeretetét. Jelentkezni a helyszínen lehet a kezdés időpontjában.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Csíksomlyóról, a kántortalálkozó nyitó szentmiséje, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 18.30-tól Érzelmi érték (román feliratos), 19 órától Mesterséges kegyelem (magyarul beszélő), 21 órától Bérelt család (román feliratos); szerdán: 16.30-tól Hegyeken, völgyeken zengedezve járnék... (magyar portréfilm Nyisztor Ilona népdal­énekesről), 16.30-tól Észak (románul beszélő), 18.15-tól Marty Supreme (román feliratos), 20.30-tól Ha tudnék, beléd rúgnék (román feliratos), 20.45-től Song Sung Blue (román feliratos); csütörtökön: 16.30-tól Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és Hamnet (magyar feliratos), 20.15-től Mesterséges kegyelem (román feliratos), 20.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő).

MAGYAR FILMNAPOK. A Művész moziban kedden 21 órától Egykutya (filmdráma); szerdán 18.30-tól Legénybúcsú (vígjáték); csütörtökön 18.30-tól Egy százalék indián (filmdráma), 18.45-től Sünvadászat (filmdráma).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen az Ady Endre utcában január 27-én, kedden 10–14 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (0737 477 205) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen az Állomás utcai Help Net patika (0267 360 520) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.