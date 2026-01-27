A Sepsi OSK tegnap lejátszotta a második felkészülési mérkőzését a törökországi edzőtáborban. Ovidiu Burcă legénysége 1–0-ra kikapott a bolgár élvonalban a tizennegyedik helyen telelő PFK Montana együttesétől. Ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, a háromszéki alakulat csütörtökön a montenegrói OFK Petrovac ellen lép pályára.

Az első félidőben a mezőnyben zajlott a küzdelem, bár a bolgár gárda többet birtokolta a labdát, a helyzetek elmaradtak. Szünet után is a Montana akarata érvényesült, amely kétszer is előnybe kerülhetett volna, viszont Ivaylo Markov és Kostadin Iliev fejese célt tévesztett. Az Akisz Vavalisz irányította együttes a 79. percben szerzett vezetést, miután Robert Silaghi a büntetőterületben szabálytalankodott Angelosz Cingarasz ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet a sértett értékesített. A hátralévő időben újabb találat nem született, ezáltal a Sepsi OSK a második edzőmeccsét is elvesztette Törökországban.

A másodosztály rangsorában a második helyet elfoglaló székelyföldi klub tegnap bejelentette, hogy Mihajlo Nešković kölcsönben folytatja, a labdarúgó júniusig a montenegrói FK Budućnost Podgorica csapatában játszik, ugyanakkor a megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz. A szerb középpályás 2024 júliusában érkezett Sepsiszentgyörgyre, azóta 49 találkozón lépett pályára piros-fehér mezben, ezeken két gólt jegyzett és kiosztott egy asszisztot. A 25 éves futballista a mostani idényben tizenegy bajnoki és egy kupamérkőzésen kapott lehetőséget, azonban november eleje óta nem számolt vele Ovidiu Burcă vezetőedző. (miska)