A Sepsi OSK tegnap lejátszotta a második felkészülési mérkőzését a törökországi edzőtáborban. Ovidiu Burcă legénysége 1–0-ra kikapott a bolgár élvonalban a tizennegyedik helyen telelő PFK Montana együttesétől. Ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, a háromszéki alakulat csütörtökön a montenegrói OFK Petrovac ellen lép pályára.
Az első félidőben a mezőnyben zajlott a küzdelem, bár a bolgár gárda többet birtokolta a labdát, a helyzetek elmaradtak. Szünet után is a Montana akarata érvényesült, amely kétszer is előnybe kerülhetett volna, viszont Ivaylo Markov és Kostadin Iliev fejese célt tévesztett. Az Akisz Vavalisz irányította együttes a 79. percben szerzett vezetést, miután Robert Silaghi a büntetőterületben szabálytalankodott Angelosz Cingarasz ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet a sértett értékesített. A hátralévő időben újabb találat nem született, ezáltal a Sepsi OSK a második edzőmeccsét is elvesztette Törökországban.
A másodosztály rangsorában a második helyet elfoglaló székelyföldi klub tegnap bejelentette, hogy Mihajlo Nešković kölcsönben folytatja, a labdarúgó júniusig a montenegrói FK Budućnost Podgorica csapatában játszik, ugyanakkor a megállapodás kivásárlási opciót is tartalmaz. A szerb középpályás 2024 júliusában érkezett Sepsiszentgyörgyre, azóta 49 találkozón lépett pályára piros-fehér mezben, ezeken két gólt jegyzett és kiosztott egy asszisztot. A 25 éves futballista a mostani idényben tizenegy bajnoki és egy kupamérkőzésen kapott lehetőséget, azonban november eleje óta nem számolt vele Ovidiu Burcă vezetőedző. (miska)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.