Öt háromszéki játékossal a keretében a romániai teremlabdarúgó-válogatott a második helyen zárta a horvátországi Labinban rendezett nyolccsapatos Futsal Week January Cupot, miután a vasárnapi döntőben 8–2-re kikapott Marokkótól. A nemzeti együttes tizenöt gólt szerzett a négynapos tornán, a Kacsó Endre által irányított alakulat legeredményesebbje pedig Kanyó Szilárd, a Sepsi-SIC csapatkapitánya volt.
A Sepsi-SIC csapatából a kapus Korodi Krisztián mellett Mathis Mátyás és Kanyó Szilárd öltötte magára a címeres mezt a Futsal Week January Cupon, a VSK Székelyudvarhelytől Miklós Tamás, míg a Marosvásárhelyi VSK együtteséből Barbocz Norbert került a romániai teremlabdarúgó-válogatottba, amely Grönland elleni mérkőzéssel indította a horvátországi tornát. A viadalt január 22–25. között Labinban tartották.
Az első összecsapáson Kanyó és Miklós kezdő volt, a találkozót Románia 8–4-re nyerte meg, amihez kellett a megyeszékhelyi zöld-fehérek csapatkapitányának három gólja is. Kacsó Endre alakulata az elődöntőben Törökország legjobbjaival mérkőzött meg, ekkor Barbocz iratkozott a gólszerzők közé, együttese pedig 5–1-re diadalmaskodott. A szövetségi kapitány ezúttal a háromszéki futsalosok közül Korodit, Kanyót és Miklóst küldte parkettre az első perctől. Két megnyert meccs után a trikolórok Marokkóval néztek farkasszemet a nemzetközi felkészülési torna fináléjában, ahol Kanyó és Miklós ismét bekerült a kezdőbe. A párharc nagyon rosszul indult a romániai gárda számára, amely gyorsan hátrányba került. A második félidő elején Kanyó góljával szépítettek a Kacsó-legények, akik végül 8–2-re kikaptak. A tornán a válogatott tizenötször volt eredményes, a legeredményesebb játékosa a négy találatig jutó Kanyó lett.
A végeredmény: 1. Marokkó, 2. Románia, 3. San Marino, 4. Törökország, 5. Svájc, 6. Grönland, 7. Málta, 8. Skócia.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.