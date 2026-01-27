Öt háromszéki játékossal a keretében a romániai teremlabdarúgó-válogatott a második helyen zárta a horvátországi Labinban rendezett nyolccsapatos Futsal Week January Cupot, miután a vasárnapi döntőben 8–2-re kikapott Marokkótól. A nemzeti együttes tizenöt gólt szerzett a négy­napos tornán, a Kacsó Endre által irányított alakulat legeredményesebbje pedig Kanyó Szilárd, a Sepsi-SIC csapatkapitánya volt.

A Sepsi-SIC csapatából a kapus Korodi Krisztián mellett Mathis Mátyás és Kanyó Szilárd öltötte magára a címeres mezt a Futsal Week January Cupon, a VSK Székelyudvarhelytől Miklós Tamás, míg a Marosvásárhelyi VSK együtteséből Barbocz Norbert került a romániai teremlabdarúgó-válogatottba, amely Grönland elleni mérkőzéssel indította a horvátországi tornát. A viadalt január 22–25. között Labinban tartották.

Az első összecsapáson Kanyó és Miklós kezdő volt, a találkozót Románia 8–4-re nyerte meg, amihez kellett a megyeszékhelyi zöld-fehérek csapatkapitányának három gólja is. Kacsó Endre alakulata az elődöntőben Törökország legjobbjaival mérkőzött meg, ekkor Barbocz iratkozott a gólszerzők közé, együttese pedig 5–1-re diadalmaskodott. A szövetségi kapitány ezúttal a háromszéki futsalosok közül Korodit, Kanyót és Miklóst küldte parkettre az első perctől. Két megnyert meccs után a trikolórok Marokkóval néztek farkas­szemet a nemzetközi felkészülési torna fináléjában, ahol Kanyó és Miklós ismét bekerült a kezdőbe. A párharc nagyon rosszul indult a romániai gárda számára, amely gyorsan hátrányba került. A második félidő elején Kanyó góljával szépítettek a Kacsó-legények, akik végül 8–2-re kikaptak. A tornán a válogatott tizenötször volt eredményes, a legeredményesebb játékosa a négy találatig jutó Kanyó lett.

A végeredmény: 1. Marokkó, 2. Románia, 3. San Marino, 4. Törökország, 5. Svájc, 6. Grönland, 7. Málta, 8. Skócia.