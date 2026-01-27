Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Férfi vízilabda, Európa-bajnokságEzüstérmes a magyar válogatott

2026. január 27., kedd, Sport

A belgrádi férfi vízilabda-Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett a magyar válogatott, miután vasárnap 10–7-re kikapott a házigazda és olimpiai bajnok szerb csapattól a döntőben. A szerbek történetük során – Jugoszlávia eredményeivel együtt – a kilencedik alkalommal lettek a kontinens legjobbjai, 2018 után diadalmaskodtak újra.

  • Fotó: Facebook / waterpolo.hu
    Fotó: Facebook / waterpolo.hu

Mindkét alakulat kihagyott emberelőnnyel kezdett, aztán Vigvári Vendel húzott a hálóba, a másik oldalon pedig Nikola Lukić célzott pontosan. A házigazdák kettős fórban szerezték meg először a vezetést, a magyarok ugyancsak létszámfölényben Nagy Ákos kísérletével egyenlítettek, majd a szerbek Lukić újabb góljával ismét előnybe kerültek (3–2).

A második szakasz Jansik Szilárd emberelőnyből jegyzett találatával indult, aztán Vigvári Vendel maradt szabadon és lőtt Milan Glusac feje fölött a léc alá. A hazai gárda Dušan Mandić ötméteresével egyenlített, a folytatásban Nemanja Vico sem hibázott fórból. Az újabb magyar létszámfölényt Varga Vince továbbította a kapuba, így az együttesek döntetlennel fordultak (5–5).

Több mint másfél perc telt el a harmadik felvonásból gól nélkül, ezt követően Mandić a támadóidő vége előtt a hálóba bombázott. Vasilije Martinović ember­előnyben növelte a fölényt, miközben a magyaroknak fél negyeden keresztül nem volt veszélyes lövésük, Varga Zsolt szövetségi kapitány időkérése után pedig Fekete Gergő volt a befejező (7–6).

Az utolsó nyolc percben Mandić ötméterest értékesített, nem sokkal később Djordje Lazić húzott a kapuba létszámfölényben, majd Mandić kettős fórban a negyedik találatát jegyezte. A magyaroknak csak a szépítés sikerült, ekkor Vigvári Vendel volt eredményes, azonban Szerbia 2006 és 2016 után 2026-ban is hazai környezetben vált Európa-bajnokká (10–7).

Az Európa-bajnokság végeredménye: 1. Szerbia, 2. Magyarország, 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Spanyolország, 6. Horvátország, 7. Montenegró, 8. Románia, 9. Franciaország, 10. Georgia, 11. Hollandia, 12. Törökország, 13. Málta, 14. Szlovákia, 15. Szlovénia, 16. Izrael.

