Elítéli a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat azt a közösségi médiában terjedő provokatív fotót, amely Magyarország szimbolikus feldarabolását jeleníti meg. A mesterséges intelligenciával generált kép és videó kapcsán a Benkő Erika vezette szervezet a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul.

A jogvédelmi szolgálat tegnap közleményében ismertette, a „súlyosan provokatív és aggodalomra okot adó” képen Lidia Vadim Tudor, az AUR parlamenti képviselője egy Magyarországot szimbolizáló tortát vág fel. A háttérben egy síró Orbán Viktor-kép látható, körülötte román zászlók. Mint írták, közösségi oldalán a szélsőséges politikus a bejegyzést „apja kedvenc tortájaként” kommentálta. Emlékeztettek, a politikus apja a néhai Corneliu Vadim Tudor, aki több évtizeden át „a román politikatörténet egyik legszélsőségesebb és legmagyarellenesebb figurája volt”.

A jelenlegi szélsőségesen magyarellenes politikai alakulatok – az AUR-tól a S. O. S. Romániáig – ideológiai elődjeként, mély tisztelettel tekint a Vadim Tudor által létrehozott Nagyrománia Pártra és a Vatra Românească szélsőséges nacionalista mozgalomra – mutattak rá. Megjegyezték ugyanakkor, hogy „Magyarország szimbolikus feldarabolása traumatikus történelmi emlékeket idéz a magyarokban, ugyanis az országot 1920-ban valóban feldarabolták. A tortás videó tulajdonképpen Trianonra tesz utalást, annak tudatában, hogy ez mennyire fájdalmas reakciót vált ki a magyarokból.”

Lidia Vadim Tudor provokatív gesztusát mélyen elítéli a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, és fontosnak tartaná, hogy a román politikusok „határozottan határolják el magukat ettől a minősíthetetlen megnyilvánulástól”. A szervezetet vezető Benkő Erika úgy véli, „Lidia Vadim Tudor gesztusa egyértelmű üzenet, azt jelenti, hogy ami megtörtént egyszer, megtörténhet újra, vagy pedig kívánatos lenne ennek megtörténte”. Álláspontja szerint ez súlyos üzenet különösen a jelenlegi helyzetben, amikor a világban mélyreható változások következnek be.

Benkő Erika felidézte ugyanakkor Ilie Bolojan miniszterelnök szavait is, aki azt mondta a George Simion AUR-elnök által Washingtonban felvágott Grönland-torta kapcsán, hogy nem szeretne olyan tortát látni, ahol Romániát darabolják fel. „Szembetűnő, hogy míg a Grönland-torta felvágását a román politikum egyértelműen és egységesen elítélte, Lidia Vadim tortájára ez idáig nem láttam érdemi reakciót. Ez pedig legalább annyira elszomorító, mint Lidia Vadim tortás videója” – fogalmazott.

Az esetet a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat haladéktalanul jelzi a nemzetközi közvélemény felé, ugyanakkor az ügyben a Diszkriminációellenes Tanácshoz fordulnak.