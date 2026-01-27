Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Vidombáki repülőtérMindennap lesz budapesti járat

2026. január 27., kedd, Közélet

Március 31-étől naponta lehet Budapestre repülni a vidombáki repülőtérről: a Wizz Air heti négyről hétre emeli a magyar fővárossal gyors összeköttetést biztosító járatainak számát – tudatja a repülőtér közösségi oldala. Az első budapesti járat 2024. július 2-án szállt le Brassó mellett, és hamar népszerűvé vált, a helyek nagyjából 90 százalékát foglalják el az utasok; jelenleg hetente négy gép térül-fordul a két város között. 

  • Téli körülmények a vidombáki repülőtéren. Fotó: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov
    Téli körülmények a vidombáki repülőtéren. Fotó: Facebook / Aeroportul Internațional Brașov

Más bővítéseket is beharangoztak tegnap: holnap rajtol a római járat, amellyel hetente háromszor szállít utasokat az örök városba a Barcaságon jelenleg egyedüli állandó légitársaság, június elsejétől pedig megduplázódik a nürnbergi járatok száma is, heti háromról hatra. A meglévő járatokkal együtt így három olaszországi (Milánó, Nápoly és Róma) és három németországi (Dortmund, Nürnberg, Memmingen) városba lehet rendszeres légi járattal elérni, ezeken kívül pedig Londonba és a térségünkben élő magyarok számára talán legfontosabb helyre, Budapestre. Korábbi közlés szerint két lengyelországi városba is indulnak majd rendszeres járatok: márciusban Katowice, júniusban pedig Varsó kerül fel a célpontok közé. 

Ez tovább növeli a vidombáki repülőtér forgalmát, ahol Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök január eleji közlése szerint 2025-ben 337 353 utast regisztráltak, 48 százalékkal többet, mint 2024-ben (a reptér 2023 nyarán nyílt meg). Összesen már 650 ezerhez közelít az utaslétszám, amivel a hazai repülőterek közül a kilencedik helyen állnak, nyolc másik légikikötőt, köztük a marosvásárhelyit is megelőzve; korábban ez volt a legközelebbi hely, ahonnan Budapestre lehetett repülni. Az aradi repülőtér, ahonnan a vidombákit is irányítják, havonta néhány utassal stabilan az utolsó előtti helyen áll, csak Tulceát előzi meg, ott hónapokig nincs semmiféle aktivitás. 

Hozzászólások
